近年本港就ESG的探討越來越多，部分重污染的行業在實行ESG的同時，或需付出高昂成本，羅兵咸永道ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱表示，企業需要考慮及後的競爭力、銷售，與成本之間取得一個平衡。
方蘊萱又指，本港已訂立減碳排放的時間表，港交所（0388）亦要求上市公司作出ESG披露，本港作為中國城市之一，在國家碳中和上亦扮演着重要角色，推動ESG發展的誘因大。
在實際操作方面，羅兵咸永道ESG氣候變化與可持續發展業務總監羅兆鈞表示，企業計算溫室氣體的排放量是按照溫室氣體守則（Greenhouse Gas Protocol）分類，當中包括範圍1、範圍2和範圍3，而範圍3涉及上下遊業務的排放，涉及供應鏈內其他公司的數據，料需花時收集，不過本港已給予兩年過渡時間。
羅兆鈞指出，ESG逐漸普及，當更多企業計算排放量（Emission），則會方便企業計算入範圍3(Scope 3)，即簡單將涉在供應鏈內的公司排放亦計算在內。
羅兵咸永道亞太地區ESG氣候變化合夥人劉莉萍提到，現時已有不少追蹤排放的工具，以及解決方案助企業計算排放和減排。而最近國際可持續發展准則理事會（ISSB）亦為全球披露統一準則，料可方便企業推動ESG。她認為，大企業率先推行減排策略，可為中小企奠定一個參考。
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