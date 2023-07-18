moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中信國際上調香港全年GDP增長預測至4.5%

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，受惠經濟活動全面正常化，預計香港零售市道繼續改善，私人消費反彈，失業率有望進一步下降，將香港GDP增長由上季預測的約4%調升至約4.5%，而失業率於第三季度可跌穿3%。

宏觀方面，卓亮表示預計美國於本月會加息25點子，料明年上半年減息的機會較大，而香港最優惠利率則於美國加息後加0.125點子。他表示隨美息見頂，港息壓力應告一段落，預料今年樓價全年升幅達5%。他續指，金管局放寬港樓按揭成數，未必有太大刺激，但對港樓交投量有所改善。

疫後經濟重啟，中信認為第三產業成中國經濟主要反彈動力。卓亮表示，假設今年中國第一、二產業維持上年相若增長水平，若第三產業今年全年增長能夠達6%，則可達中國GDP全年增長5%的目標。

他指，受疫情影響，中國第三產業上年全年增長僅為2.3%，而第三產業疫情十年平均增長為8.4%，但自疫情後經濟重啟後，第三產業今年上半年增長為6.4%，他相信第三產業絕對可以於今年按年增長6%。卓亮指，內地物價溫和，央行減息機會較低，但預計今年下半年存款準備金率（RRR）降25點子。

其他報道

安踏：第二季「安踏」零售金額錄高單位數增長

美銀：人民幣未來數月或跌至7.4

本港失業率降至2.9% 創近4年低 好過預期

IMF前官員料中國經濟難以在未來10至20年超越美國

全日沽空金額146億 比率15% 盈富增29% 本地地產股沽空比率增

中銀香港BoC Pay 拓交通支付場景 支援電車及「易通行」增值服務

恒指收市跌398點 北水轉流入 南水流出近兩個月最多 兩新股均微升

內地推「促進家居消費」措施

滿貫集團：引貴州苗族食品入港澳及東南亞市場

Threads將推限流功能應對垃圾內容 馬斯克諷其抄襲Twitter

英國樓放盤價今年首次下調

收入平等 中信里昂數十名銀行家將調返內地

聯通董事長劉烈宏 據報將擔任國家數據局局長

遠洋：附屬公司債券下月本息兌付存重大不確定性

諾華誠信藉標準合同備案經驗 助港企日後申請時間縮短

渣打下調內地第三、四季度GDP增長預測

中國恒大旗下恒大西安遭申請破產

新世界伙HKT及Microsoft等創過渡性房屋「智慧社區」 料惠及逾萬基層住戶

半日沽空金額80億 盈富沽空增32%

恒指半日跌420點 科指跌2.3% 北水轉流入 新傳企劃倒升 眾安智慧生活轉潛水

特朗普自創社交平台TRUTH Social工程主管將離職