宏觀方面，卓亮表示預計美國於本月會加息25點子，料明年上半年減息的機會較大，而香港最優惠利率則於美國加息後加0.125點子。他表示隨美息見頂，港息壓力應告一段落，預料今年樓價全年升幅達5%。他續指，金管局放寬港樓按揭成數，未必有太大刺激，但對港樓交投量有所改善。

疫後經濟重啟，中信認為第三產業成中國經濟主要反彈動力。卓亮表示，假設今年中國第一、二產業維持上年相若增長水平，若第三產業今年全年增長能夠達6%，則可達中國GDP全年增長5%的目標。

他指，受疫情影響，中國第三產業上年全年增長僅為2.3%，而第三產業疫情十年平均增長為8.4%，但自疫情後經濟重啟後，第三產業今年上半年增長為6.4%，他相信第三產業絕對可以於今年按年增長6%。卓亮指，內地物價溫和，央行減息機會較低，但預計今年下半年存款準備金率（RRR）降25點子。

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