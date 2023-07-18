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發改委︰及早出台政策  重點辦好擴大內需

國家發改委今日舉行7月新聞發布會，表示將持續做好穩就業促增收的各項工作，及早出台有關政策舉措，促進消費穩步恢復和擴大，著力拓展有效投資空間，幫助經營主體恢復元氣、站穩腳跟。

發改委政策研究室主任金賢東指出，國家發改委將把穩增長放在更加突出的位置，重點辦好擴大內需、建設現代化產業體系、深化市場化改革、擴大高水平開放、防範化解重點領域風險、保障改善民生等領域的大事難事急事，全力推動經濟結構持續向優、增長動能持續增強、發展態勢持續向好。

金賢東表示，將完善消費政策，今年以來已就構建高質量充電基礎設施體系、更好支持新能源汽車下鄉等出臺了一系列政策，將持續推動這些政策落地見效，改善基礎設施和服務環境，下大力氣穩定汽車等重點領域消費。

同時，針對當前消費領域存在的突出問題，將抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面，出臺一批務實管用的政策舉措并推動盡快落地見效。

金賢東還表示，截至6月底，製造業貸款佔非金融企業貸款的比重超過20%，製造業貸款和中長期貸款同比分別增長18.8%和36.9%，遠高於各項貸款平均增速，有力推動制造業投資實現較快增長。下一步將會同人民銀行、金融監管總局，在現有工作的基礎上，加力推動擴大制造業中長期貸款投放工作常態化、機制化，進一步積極謀劃實招、硬招、高招，扎實推動金融支持制造業發展提質增效。

國家發展改革委綜合司副司長李慧則表示，下半年將抓緊研究儲備政策，不斷充實完善政策工具箱，及早出台有關政策舉措，促進消費穩步恢復和擴大，著力拓展有效投資空間，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，幫助經營主體恢復元氣、站穩腳跟。

李慧還表示，下一步將持續發揮民營企業溝通交流機制作用，堅持常態化召開民營企業家座談會，認真傾聽民營企業家的真實想法，積極協調解決企業提出的具體訴求等。

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