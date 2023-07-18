加密貨幣交易所發牌制度於今年6月起生效，惟不少銀行仍對加密貨幣業務存有疑慮。《華爾街日報》引述業界人士報道，至少兩家在港開展業務的全球性銀行已排除開展任何與加密貨幣交易直接相關活動的可能性，許多銀行也不願開立持有加密貨幣交易所客戶資金的帳戶。
報道引述高偉紳律師事務所駐香港的合夥人梅家豪表示，香港的銀行擔心的一個問題是加密貨幣會被用於洗錢。銀行需要時間更新反洗錢流程，以整合對加密貨幣公司的核查。
報道提到，另一個問題是銀行應如何分析加密貨幣公司的風險。這些公司的商業計劃往往不循常規，意味著銀行不能簡單地套用其他行業的風險管理框架。
金管局發言人回應《華爾街日報》稱，銀行不應該僅僅因為一家公司所從事的行業而拒絕開戶，並表示銀行應當盡量滿足虛擬資產行業中持證公司的合法業務需求。金管局補充，香港的反洗錢系統符合國際標準。
知情人士表示，一家大型跨國銀行最近改變立場，目前正考慮為申請許可證的加密貨幣交易所開設基本帳戶，但需接受常規反洗錢審查和盡職調查。
報道指，金管局和證監會組織了兩次加密貨幣交易所和銀行之間的會議，討論開戶問題。參加會議的銀行包括匯豐、渣打、中銀香港（2388）、花旗及星展等。約有100名來自銀行、專業服務公司和80多家虛擬資產相關公司的人士出席上述會議。
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