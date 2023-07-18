報道引述高偉紳律師事務所駐香港的合夥人梅家豪表示，香港的銀行擔心的一個問題是加密貨幣會被用於洗錢。銀行需要時間更新反洗錢流程，以整合對加密貨幣公司的核查。

報道提到，另一個問題是銀行應如何分析加密貨幣公司的風險。這些公司的商業計劃往往不循常規，意味著銀行不能簡單地套用其他行業的風險管理框架。

金管局發言人回應《華爾街日報》稱，銀行不應該僅僅因為一家公司所從事的行業而拒絕開戶，並表示銀行應當盡量滿足虛擬資產行業中持證公司的合法業務需求。金管局補充，香港的反洗錢系統符合國際標準。

知情人士表示，一家大型跨國銀行最近改變立場，目前正考慮為申請許可證的加密貨幣交易所開設基本帳戶，但需接受常規反洗錢審查和盡職調查。

報道指，金管局和證監會組織了兩次加密貨幣交易所和銀行之間的會議，討論開戶問題。參加會議的銀行包括匯豐、渣打、中銀香港（2388）、花旗及星展等。約有100名來自銀行、專業服務公司和80多家虛擬資產相關公司的人士出席上述會議。

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