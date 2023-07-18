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投委會推「錢家e理財」動畫 培養學生打機、追星時良好理財習慣

投資者及理財教育委員會公布，因應暑假將至，在社交平台上推出全新「錢家e理財」動畫，基於時下學生流行話題，引導他們正確思考，以及了解網絡安全的正確態度，提供「貼士」讓學生培養良好的理財習慣。

「錢家e理財」動畫系列分為三集，分別談及遊戲「課金」、追星應援和網絡安全。內容包括提醒家長與小朋友在打機時要約法三章，亦切忌衝動消費同沉迷心態；追星要精明理性，衡量自己財政負擔能力；此外，要留心網上金錢交易方便快捷，但交出個人資料時一定要謹慎處理，以免蒙受損失。

投委會表示，學生在觀看動畫後，可透過完成相關工作紙，進一步加深對學到理財知識的印象。「錢家e理財」動畫及工作紙的主要對象為高小及初中學生，而教育局為資源的支持機構。

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