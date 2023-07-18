根據協議，高晟作為娛樂產業專家將提供收購或變現知識產權資產潛在商機的資料、市場比較資料，以及有關選定知識產權資產的技術建議，以便進行表現分析及監察。

集團表示，隨著區塊鏈技術快速發展，電影及娛樂行業可從中實現增長、數字化及業務模式轉型。該基金設立重點協助Web3生態系統中的創新項目，電影知識產權的開發將大幅促進Web3的大規模應用階段，並提高香港Web3生態系統在國際的知名度。

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