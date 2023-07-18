思摩爾國際（6969）發盈警，預計截至今年6月底止中期全面收益總額約為7.17億元至7.92億元（人民幣，下同），按年跌42.7%至48.2%；經調整淨利介乎7.41億至8.17億元，按年倒退43.1%至48.4%。
公司指出，期內收入按年下降約9.4%，當中來自中國市場的收入約為6210萬元，按年大跌96.3%，佔總收入的比例由去年同期的約30%下降到約1.2%。雖然2023年二季來自中國市場的收入較2023年一季顯著提升，但仍遠低於去年同期。
期內來自海外市場的收入約為50.6億元，增長28%。其中，來自美國市場的收入約為22.15億元，按年升26.9%。隨著不合規產品的監管及執法力度的加強，合規產品有望在美國市場獲得更大的可持續增長空間；來自於歐洲及其他市場的收入約為28.45億元，增長約28.8%。
公司續稱，儘管集團期內海外市場收入錄得增長，但仍不足以抵銷中國市場收入下降帶來的影響；至於毛利率下降，主要由於來自於毛利率相對較高的中國市場收入佔總收入的比例明顯下降，以及來自於毛利率相對較低的一次性產品收入佔總收入的比重有所增加。
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