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金融股績佳 道指連升7日 三大指數齊創15個月高

美國零售銷售增幅不及預期但季末消費者需求趨於堅韌，美銀和摩根士丹利的業績發布提振了金融股。美債息短升長跌，美債息倒掛擴闊，美股上升，道指連升7日，三大指數齊創15個月高。

摩根士丹利第二季固收業務營收不及市場預期，股票交易收入下降，但財富管理營收創紀錄；CEO稱公司季初面臨宏觀經濟不確定和客戶活動低迷，但以更具建設性的局面收尾。美國銀行第二季利潤大增，固收和股票交易業務表現超出預期。華爾街四大銀行第二季股票承銷收入均超出分析師預期。

道瓊斯工業平均指數收漲366點，升幅1.06%，報34951點。標普500指數收漲32點，升幅0.72%，報4554點。納斯達克綜合指數收漲108點，或0.77%，報14353點。

聯合健康升3.29%，報500美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻104點，而Visa跌1.32%，報240.77元，拖累道指21點。

科技股方面，蘋果收市報193.73元，跌0.13%，谷歌母公司Alphabet收市報123.76元，跌0.71%，亞馬遜收市報132.83元，跌0.54%，Facebook收市報312.05元，升0.46%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.63%，報460點。德國DAX指數收漲0.36%，報16125點；法國CAC 40指數漲0.38%，報7319點；英國富時100指數收漲0.64%，報7453點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.3%，報6856點。

美國2年期債息曾升最多0.5%，高見4.7659厘，收報4.7659厘，是7月11日後收市新高，當日報4.8726厘。

美國10年期債息曾跌最多2.05%，是7月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.64%。低見3.7287厘，是6月29日3.7097厘後最低。收市報3.7853厘，是7月13日後收市新低，當日報3.7634厘。連跌2日，累計跌0.0469厘，對上一次連跌2日是7月11日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至98.482基點，是7月7日100.025基點後最闊。收市報98.482基點，是7月5日後收市最闊，當日報101.929基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至173.503基點，是6月6日174.488基點後最闊。收市報162.216基點，是7月13日後收市最闊，當日報163.207基點。連跌2日，累計跌3.784基點，對上一次連跌2日是7月11日。

道指曾升最多1.16%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見34986.36點，是2022年4月21日35492.22點後最高。收市報34951.93點，是2022年4月20日後收市新高，當日報35160.79點。連升7日，累計升1217.05點，對上一次連升7日是2021年3月15日。

標指曾升最多0.87%，是7月13日後最大升幅，當日升幅為1.01%。高見4562.3點，是2022年4月5日4593.45點後最高。收市報4554.98點，是2022年4月4日後收市新高，當日報4582.64點。連升2日，累計升49.56點，對上一次連升2日是7月11日。

納指曾升最多1.07%，是7月17日後最大升幅，當日升幅為1.14%。高見14396.69點，是2022年4月5日14500.29點後最高。收市報14353.64點，是2022年4月4日後收市新高，當日報14532.55點。連升2日，累計升239.94點，對上一次連升2日是7月11日。

 

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