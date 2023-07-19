個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.89%，折合報333.42元；阿里巴巴（9988）跌0.69%，折合報89.08元；美團（3690）跌1.98%，折合報126.55元；匯控（0005）升1.69%，折合報64.01元；建行（0939）跌0.64%，折合報4.26元。

道期現升0.011%；標期現跌0.05%；納期現跌0.1%。日本東證指數現升0.95%；韓國KOSPI指數現升0.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.54%。

VIX指數隔晚跌1.33%或0.18點，報13.3點。

紐油現跌0.1%或0.07美元，報75.67美元；布油現升0.01%或0.01美元，報79.64美元；金價現跌0.04%或0.98美元，報1977.74美元；LME 銅期貨隔晚跌0.21%或18美元，報8473美元。美國10年期債息現跌0.15%或0.0059厘，報3.7794厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，金界控股（3918）、維達國際（3331）。

創夢天地（1119）完成配股集資逾5億元，連發債所得主要還債。

思摩爾國際（6969）料中期經調整淨利近腰斬。

新火科技（1611）伙「星爺」旗下比高，成立基金投資IP商業化。

美聯（1200）扭虧為盈，料上半年溢利最多錄4000萬元。

歌禮製藥（1672）料上半年淨虧損收窄至最多2200萬人幣。

安踏（2020）：第二季「安踏」零售金額錄高單位數增長。

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