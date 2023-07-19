恒指今早低開189點或1%，報18826點，大市成交金額21億元；國指今早低開76點或1.2%，報6323點。恒生科技指數開市報4064點，跌1.56%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.96%，下跌為6.77%，無升跌為88.26%。