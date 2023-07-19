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恒指低開189點 科指跌1.5% 齊以下跌裂口跌穿上升裂口

恒指今早低開189點或1%，報18826點，大市成交金額21億元；國指今早低開76點或1.2%，報6323點。恒生科技指數開市報4064點，跌1.56%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.96%，下跌為6.77%，無升跌為88.26%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，64隻下跌，5隻無升跌。紫金礦業（2899）升1.26%，報12.82元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.79%，報125.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報33.2元，升2.15%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報121.6元，跌4.18%。

恒指跌穿10天線(18861.63點)，科指下試10天線(4055.59點)，齊齊以下跌裂口跌穿早前的上升裂口。

泡泡瑪特（9992）發盈喜 料中期多賺不低於40%開市報19.46元，無升跌。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，金界控股（3918）開市報4.63元，跌0.43%。

維達國際（3331）無成交，報18.38元。

創夢天地（1119）完成配股集資逾5億元，連發債所得主要還債。無成交，報3.06元。

思摩爾國際（6969）料中期經調整淨利近腰斬。開市報7.52元，跌1.18%。

新火科技（1611）伙「星爺」旗下比高，成立基金投資IP商業化。開市報2.58元，跌1.15%。

美聯（1200）扭虧為盈，料上半年溢利最多錄4000萬元。無成交，報0.78元。

歌禮製藥（1672）料上半年淨虧損收窄至最多2200萬人幣。無成交，報2.11元。

安踏（2020）：第二季「安踏」零售金額錄高單位數增長。開市報83.4元，跌1.3%。

破頂股表現

破頂股包括，德銀天下（2418）創上市新高，見1.99元，開市報1.99元，升1.02%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.9元，開市報11.9元，升1.19%安碩印度（2836）創52周高，見36.44元，開市報36.44元，升0.44%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.2元，開市報63.2元，升0.4%。

破底股方面

創52周低，包括，海螺（0914）低見19.52元，開市報19.52元，跌0.31%；力寶（0226）低見1.7元，開市報1.7元，無升跌；海螺水泥（0914）低見19.52元，開市報19.52元，跌0.31%。

異動股

上升異動股，包括，雅高控股（3313）開市報0.28元，升13.36%；新世紀集團（0234）開市報0.06元，升13.21%；中國寶力科技（0164）開市報0.88元，升10%；青島控股（0499）開市報0.14元，升7.69%；中國天保集團（1427）開市報0.25元，升7.3%；RIMBACO（1953）開市報0.19元，升6.74%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.48元，升6.67%；未來世界控股（0572）開市報0.84元，升6.33%；智紡國際控股（8521）開市報0.189元，升6.18%；雲智匯科技（1037）開市報0.275元，升5.77%。

下跌異動股，包括，OKURA HOLDINGS（1655）開市報0.54元，跌8.47%；國茂控股（8428）開市報0.305元，跌7.58%；亞洲雜貨（8413）見52周低0.13元，開市報0.13元，跌4.41%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報27.85元，跌4.3%；嗶哩嗶哩（9626）開市報121.6元，跌4.18%；國農金融投資（8120）開市報0.133元，跌3.62%；中國中鐵（0390）開市報4.91元，跌3.54%；華住集團－Ｓ（1179）開市報32.5元，跌2.99%；美團（3690）開市報125.5元，跌2.79%。

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