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內地5月減持美股破紀錄 減持美債亦跌至13年低

根據美國財政部最新數據，內地投資者5月份拋售的美股創下紀錄，共計減持29億美元，高過4月的18.5億美元，連續兩個月減持。

另外，數據亦顯示，內地持有的美國國債在5月份重新回落至2010年以來的最低水平，內地持倉在5月份減少了222億美元至8,467億美元。最大的海外持有者日本同月持倉減少304億美元，至逾1.09萬億美元，內地依然為僅次於日本的第二大持有國。

海外總計持有的美國國債5月份減少534億美元至7.53萬億美元。第三大持有國英國減持141億美元至6,666億美元。

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