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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 港元升值創2個月最強

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升6.92點子至5.09762%，是6月20日後最高，當日報5.10405%。對上一次連升3日是7月07日，當日拆息報5.05935%。

港元現報7.8099元升值35點子，曾貶值最多6點子，報7.814元，亦曾升值最多49點子，報7.8085元，是5月19日7.8066元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.61點子至5.01607%；1星期HIBOR升13.14點子至5.12756%；2星期HIBOR升11.86點子至5.13083%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.49點子至5.12827%；6個月期HIBOR升3.64點子至5.16607%；12個月期HIBOR升3點子至5.27185%。

美元指數現報100.04升值0.099點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.36059%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4017%，終止單日收窄，利差是6月14日後最闊，當日差距為-0.5712%。

對上一次終止單日收窄，是2023年7月10日，當日利差報-0.3039%。

 

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