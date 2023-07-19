外電報道，微軟將與Meta合作，發布新版本的Meta人工智能語言模型Llama 2，更首次將該軟體提供給企業使用。Llama 2的發布料將加劇私人、商用模型的競爭，包括由OpenAI開發的GPT-4系統。
兩家公司昨發表聲明中稱，將免費提供Llama 2予使用微軟Azure的軟體開發者。
微軟亦宣布，計劃就使用Microsoft 365人工智能助手的企業，收取每人每月30美元的費用，較微軟就Microsoft 365最平價收費多兩倍，用作對新型AI工具價值的早期測試。
而微軟高管在上次電話會議指出，生成式AI已經為Azure招攬了一些業務，包括通過使用託管在雲計算平台上的ChatGPT。
Meta亦將把Llama 2作為「開源」軟體發布，供公眾廣泛使用、修改和共享。行政總裁朱克伯格昨日在Facebook發布帖文指，開放源代碼推動了創新，因為這讓更多開發人員能夠利用新技術進行開發；開放源代碼也提高了安全性，因為如果軟體開放，更多人就可以對其進行仔細檢查，以發現並解決潛在問題。
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