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恒指半日跌233點 科指跌1.7%重上10天線 北水流入增近5倍 兩周最多

內地經濟增長乏力，經濟學家質疑促家居消費措施可能收效不大，A股港股繼續下跌，未有隨美股上升，另外，人民幣亦貶值見逾一周最弱，離岸價連貶第4日。

恒指今早低開189點，高位跌146點，低位跌304點，高低波幅159點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為13.15%，下跌為34.01%，無升跌為52.82%。

恒指半日跌233點或1.23%，報18782點，大市成交金額549億元；國指跌83點或1.3%，報6316點。恒生科技指數收報4058點，跌1.72%。

藍籌股成交金額192.68億元，佔大市成交35.09%；科指成份股成交金額111.51億元，佔大市成交20.31%；國指成份股成交金額161.83億元，佔大市成交29.47%。

24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.8億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.02%，至84.78億元，佔大市成交15.42%。牛熊證成交金額30.4億元，減少43.83%；窩輪成交金額54.37億元，減少14.57%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，66隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升1.74%，收報117.1元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.09%，收報8.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，24隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報33.8元，升4%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報121.3元，跌4.41%。

恒指跌穿10天線(18857.22點)。科指曾跌穿10天線(4054.96點)，下試20天線(4014.3點)。

北水南下合計淨流入70.55億元，較上日增加499.87%，淨流入金額是7月5日92.4億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入82.31億元。南水北上合計淨流出40.68億元人民幣，較上日減少53.58%，連續第2日流出，累計流出128.34億元。

泡泡瑪特（9992）發盈喜 料中期多賺不低於40%收報18.74元，跌3.7%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，金界控股（3918）收報4.52元，跌2.8%。

維達國際（3331）收報18.02元，跌1.96%。

創夢天地（1119）完成配股集資逾5億元，連發債所得主要還債。收報3.06元，無升跌。

思摩爾國際（6969）料中期經調整淨利近腰斬。創上市新低，見7.36元，收報7.59元，跌0.26%。

新火科技（1611）伙「星爺」旗下比高，成立基金投資IP商業化。收報2.39元，跌8.43%。

美聯（1200）扭虧為盈，料上半年溢利最多錄4000萬元。收報0.79元，升1.28%。

歌禮製藥（1672）料上半年淨虧損收窄至最多2200萬人幣。收報2.03元，跌3.79%。

安踏（2020）：第二季「安踏」零售金額錄高單位數增長。收報81.4元，跌3.67%。

破頂股表現

破頂股包括，MBV INTL（1957）創上市新高，見0.82元，收報0.81元，升8%；正味集團（2147）創上市新高，見1.51元，收報1.49元，升7.19%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見5.96元，收報5.71元，升1.06%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.99元，收報1.99元，升1.02%；中國寶力科技（2953）創上市新高，見0.88元，收報0.88元，升10%；法拉帝（9638）創上市新高，見26.4元，收報26.05元，升1.76%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.38元，收報11.36元，升1.79%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見255.6元，收報242.4元，跌0.49%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036.75元，收報1036.6元，升0.04%；藥師幫（9885）創上市新高，見39.85元，收報38.1元，無升跌；新傳企劃（1284）創上市新高，見0.99元，收報0.96元，升3.23%；粵運交通（3399）創52周高，見1.26元，收報1.26元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.46元，升0.23%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.9元，收報11.8元，升0.34%；通天酒業（0389）創52周高，見0.112元，收報0.104元，跌4.59%；FUTURE BRIGHT（0703）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升8%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.081元，收報0.08元，無升跌；LHN（1730）創52周高，見2.18元，收報2.08元，跌0.48%；達力普控股（1921）創52周高，見3.19元，收報3.19元，升4.93%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.25元，收報63元，升0.08%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.32元，收報1.35元，跌4.26%；萬科（2202）低見9.34元，收報9.51元，升1.17%；雅居樂（3383）低見1.13元，收報1.13元，跌1.74%；富力（2777）低見1.02元，收報1.08元，升0.93%；遠洋集團（3377）低見0.38元，收報0.39元，無升跌；民生教育（1569）低見0.295元，收報0.31元，無升跌；國美零售（0493）低見0.092元，收報0.094元，跌5.05%；超大現代（0682）低見0.021元，收報0.023元，無升跌；超威動力（0951）低見1.48元，收報1.49元，跌0.67%；星凱控股（1166）低見0.031元，收報0.031元，跌8.82%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.13元，收報6.15元，跌2.69%；中升（0881）低見25.7元，收報26.05元，跌4.05%；山水水泥（0691）低見1.02元，收報1.02元，跌1.92%；海螺（0914）低見19.3元，收報19.5元，跌0.41%；佳兆業健康（0876）低見0.024元，收報0.024元，跌11.11%；正商實業（0185）低見0.5元，收報0.54元，升5.88%；力寶（0226）低見1.7元，收報1.7元，無升跌；愛帝宮（0286）低見0.3元，收報0.305元，跌1.61%；中國管業（0380）低見0.079元，收報0.079元，跌1.25%；豐德麗控股（0571）低見0.23元，收報0.23元，跌8%。

異動股

上升異動股，包括，昊天國際建投（1341）收報0.415元，升22.06%；親親食品（1583）收報1.15元，升19.79%；中國寶力科技（0164）收報0.95元，升18.75%；盈利時（6838）收報0.95元，升17.28%；雅高控股（3313）收報0.285元，升15.38%；愛世紀集團（8507）收報0.116元，升14.85%；榮暉控股（8213）收報0.465元，升14.81%；信能低碳（0145）收報0.065元，升14.04%；新世紀集團（0234）收報0.06元，升13.21%；高科橋（9963）收報0.39元，升13.04%。

下跌異動股，包括，維港環保科技（1845）收報0.25元，跌27.54%；瑞遠智控（8249）收報0.072元，跌27.27%；大地國際集團（8130）收報0.015元，跌25%；駿東控股（8277）收報0.087元，跌20.91%；遠東酒店實業（0037）收報1.06元，跌20.3%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.056元，跌18.84%；奇點國際（1280）收報0.8元，跌17.53%；建中建設（0589）收報0.265元，跌17.19%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.25元，跌16.67%；聯康生物科技集團（0690）收報0.045元，跌15.09%；盛良物流（8292）收報0.121元，跌14.79%。

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