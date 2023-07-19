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【有片：埋身擊】紐約期油天然氣價格靠穩 投資者可趁低吸納
標籤：
埋身擊
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文章日期：2023年7月19日 12:44
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【有片：埋身擊】紐約期油天然氣價格靠穩 投資者可趁低吸納
【有片：埋身擊】紐約期油天然氣價格靠穩 投資者可趁低吸納
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紐約期油和天然氣價格走勢反覆靠穩，從技術走勢上分析，期油和天然氣再次出現急跌的機會不大，投資者不妨趁低吸納。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
張曦嵐Bruce
英皇證券銷售及市場部聯席董事