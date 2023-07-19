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恒指跌幅收窄至63點 盈富成交近200億破紀錄 國指ETF亦破百億 成交、北水流入激增

內地經濟增長乏力，市場質疑昨推的促家居消費措施收效不大，A股港股今早繼續下跌，人民幣亦貶值見逾一周最弱。午後，英國通脹回落，刺激歐股上升，環球債市回落，美期向上，港股亦跌幅收窄，科指一度由低位跌105點轉為倒升0.98點，恒指跌幅亦曾收窄至11點，成交暢旺，未收市已逾千億，收市增17%創1個月最多，北水流入增13倍至164億，創逾兩年最多。盈富（2800）、恒生中國企業（2828）ETF成交金額激增，盈富成交198.08億元，創紀錄最多，而後者成交亦達100.9億，成為全市成交金額最多頭兩位。摩通料內地推全國性樓市寬鬆政策機會增，內房、物管股上升。

恒指今早低開189點，高位跌11點，低位跌304點，高低波幅293點。通訊服務、金融、衛生保健、信息技術股推低大市。上升股份比例為26.77%，下跌為32.39%，無升跌為40.82%。

恒指收市跌63點或0.33%，報18952點，大市成交金額1117億元，較上日增加17.53%，是6月16日1754.6億元成交後最多；國指跌18點或0.28%，報6381點。恒生科技指數收報4114點，跌0.35%。

藍籌股成交金額418.76億元，佔大市成交37.48%；科指成份股成交金額233.92億元，佔大市成交20.94%；國指成份股成交金額348.67億元，佔大市成交31.21%。

24隻雙櫃台股，總成交1.54億元人民幣，相當於約1.66億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.29%，至103.3億元，佔大市成交9.24%。牛熊證成交金額40.36億元，減少25.42%；窩輪成交金額62.93億元，減少1.12%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，49隻下跌，7隻無升跌。東方海外（0316）升5.13%，收報121元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.79%，收報8.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報34.15元，升5.08%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報22元，跌2.65%。

恒指10天線(18874.21點)失而復得，上試20天線(19007.24點)。科指曾跌穿10天線(4060.62點)，恒指科指今早均以裂口低開，收市以陽燭收市，亦收復今早裂口。

北水南下合計淨流入164.78億元，較上日增加1301.03%，淨流入金額是2021年2月2日173.18億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入176.54億元。南水北上合計淨流出49.32億元人民幣，較上日減少43.74%，連續第2日流出，累計流出136.97億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.6%，低見18711.03點，是7月11日18573.67點後最低。收市報18952.31點，是7月12日後收市新低，當日報18860.95點。連跌2日，累計跌461.47點，對上一次連跌2日是7月6日。

科指曾跌最多2.55%，低見4023.9點，是7月11日3975.21點後最低。收市報4114.97點，是7月12日後收市新低，當日報4081.37點。連跌3日，累計跌122.12點，對上一次連跌3日是7月7日。

國指曾跌最多1.81%，低見6283.97點，是7月11日6265.17點後最低。收市報6381.94點，是7月12日後收市新低，當日報6377.99點。連跌2日，累計跌176.94點，對上一次連跌2日是7月6日。

午後消息股表現

領展（0823）：沒有動機以連鎖店取代小店。收報43.15元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥推「次日達，晚到必賠」服務 每單最多賠付60元人幣。收報90.35元，升0.72%。

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa服務範圍將擴展至東九。收報127.7元，跌1.08%。

今早及隔晚消息股表現

泡泡瑪特（9992）發盈喜 料中期多賺不低於40%收報18.9元，跌2.88%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，金界控股（3918）收報4.65元，無升跌。

維達國際（3331）收報18.24元，跌0.76%。

創夢天地（1119）完成配股集資逾5億元，連發債所得主要還債。收報3.13元，升2.29%。

思摩爾國際（6969）料中期經調整淨利近腰斬。創上市新低，見7.36元，收報7.88元，升3.55%。

新火科技（1611）伙「星爺」旗下比高，成立基金投資IP商業化。收報2.31元，跌11.49%。

美聯（1200）扭虧為盈，料上半年溢利最多錄4000萬元。收報0.8元，升2.56%。

歌禮製藥（1672）料上半年淨虧損收窄至最多2200萬人幣。收報2.12元，升0.47%。

安踏（2020）：第二季「安踏」零售金額錄高單位數增長。收報82.95元，跌1.83%。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見20.35元，收報19.5元，跌0.51%；MBV INTL（1957）創上市新高，見0.89元，收報0.71元，跌5.33%；正味集團（2147）創上市新高，見1.51元，收報1.47元，升5.76%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見5.96元，收報5.85元，升3.54%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.99元，收報1.99元，升1.02%；中國寶力科技（2953）創上市新高，見0.88元，收報0.88元，升10%；法拉帝（9638）創上市新高，見26.4元，收報26.2元，升2.34%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.38元，收報11.38元，升1.97%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見255.6元，收報245.8元，升0.9%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.17元，收報10.17元，升0.69%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036.75元，收報1036.6元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1077.45元，收報1077.45元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.65元，收報530.65元，升0.01%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見112.3元，收報112.3元，升0.31%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.25元，收報161.25元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見39.85元，收報38元，跌0.26%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見6.62元，收報6.6元，升29.41%；新傳企劃（1284）創上市新高，見0.99元，收報0.95元，升2.15%；粵運交通（3399）創52周高，見1.36元，收報1.36元，升7.94%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.44元，升0.11%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.9元，收報11.84元，升0.68%；通天酒業（0389）創52周高，見0.112元，收報0.111元，升1.83%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.79元，無升跌；FUTURE BRIGHT（0703）創52周高，見0.27元，收報0.265元，升6%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.081元，收報0.08元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.4元，收報63.25元，升0.48%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.32元，收報1.38元，跌2.13%；萬科（2202）低見9.34元，收報9.71元，升3.3%；雅居樂（3383）低見1.13元，收報1.16元，升0.87%；富力（2777）低見1.02元，收報1.1元，升2.8%；遠洋集團（3377）低見0.38元，收報0.39元，無升跌；民生教育（1569）低見0.295元，收報0.31元，無升跌；東軟教育（9616）低見2.8元，收報2.82元，跌1.4%；國美零售（0493）低見0.092元，收報0.094元，跌5.05%；青島控股（0499）低見0.115元，收報0.115元，跌11.54%；豐盛控股（0607）低見0.042元，收報0.043元，無升跌。

69隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.13元，收報6.22元，跌1.58%；中升（0881）低見25.7元，收報26.9元，跌0.92%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；山水水泥（0691）低見1元，收報1元，跌3.85%；海螺（0914）低見19.3元，收報19.74元，升0.82%；佳兆業健康（0876）低見0.024元，收報0.029元，升7.41%；東北電氣（0042）低見0.23元，收報0.24元，升1.69%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；正商實業（0185）低見0.5元，收報0.53元，升3.92%；力寶（0226）低見1.7元，收報1.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，世紀陽光（0509）平上市低位0.01元，收報0.013元，升30%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見6.62元，收報6.6元，升29.41%；中國智慧能源（1004）收報0.032元，升28%；中國數字視頻（8280）收報0.042元，升27.27%；飛尚無煙煤（1738）收報0.72元，升26.32%；昊天國際建投（1341）收報0.42元，升23.53%；美高域（1985）創52周高，見1.08元，收報1.05元，升20.69%；時代環球集團（2310）收報0.049元，升19.51%；易緯集團（3893）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升19.4%；瀛晟科學（0209）收報0.151元，升18.9%；新礦資源（1231）收報0.63元，升18.87%。

下跌異動股，包括，維港環保科技（1845）收報0.25元，跌27.54%；大地國際集團（8130）收報0.015元，跌25%；瑞遠智控（8249）收報0.076元，跌23.23%；遠東酒店實業（0037）收報1.06元，跌20.3%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.055元，跌20.29%；TEAMWAY INTL GP（1239）創上市新低，見0.044元，收報0.045元，跌19.64%；思城控股（1486）收報0.63元，跌19.23%；3D MEDICINES（1244）收報97.6元，跌19%；駿東控股（8277）收報0.09元，跌18.18%；安科系統（8353）見52周低0.24元，收報0.241元，跌16.9%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.25元，跌16.67%。

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