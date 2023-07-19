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人民幣跌穿7.22 對一籃子貨幣指數創2年新低

人民幣進一步貶值，跌穿7.22水平，貶幅創3周最大，單日波幅近400點子。彭博社報道指，基本面和息差不利因素未見改善，境內外人民幣偏弱，對一籃子也明顯下探，彭博模擬的實時CFETS指數跌向95，繼續刷新2021年初來新低。

報道綜合交易員稱，盤間未見明顯的美元賣盤阻礙人民幣走弱，且本周來能源進口相關購匯需求增加，境內部分自營周三盤初即開始買入美元，推動人民幣重新跌破7.20元。

匯豐銀行亞洲匯率策略師Jingyang Chen在周三報告中稱，「聯儲局和歐洲央行的加息周期還未結束，人行又保持流動性環境寬裕，人民幣相對於美元和歐元的負息差還在繼續擴大」，這一現狀仍會鼓勵市場賣出人民幣並做多美元和歐元的交易。

報告還表示，美元對多數貨幣走軟的趨勢已於近期變得更為清晰，韓元、澳元等貨幣走強幅度將超過人民幣，再考慮到內地經濟增長不振等基本面因素，都會造成人民幣相對一籃子走勢偏弱，跌破95關口的可能性正在提高。

離岸人民幣曾貶值最多0.55%，是6月28日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.62%。貶值至7.2324元，是7月11日7.2364元後最弱。現報7.2291元，貶值0.5%。連續貶值4日，累計貶值0.0787元，對上一次連續貶值4日是6月7日。

在岸人民幣曾貶值最多0.51%，是6月26日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.84%。貶值至7.223元，是7月11日7.2304元後最弱。收市報7.221元，是7月10日後收市最弱，當日報7.226元。連續貶值3日，累計貶值0.079元，對上一次連續貶值3日是6月30日。

 

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