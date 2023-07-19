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澳建與GSS Energy旗下合營公司料未來一年內將有收入

Giken Mobility董事李天佑表示，與澳能建設（1183）的合資公司MU Giken正與五菱汽車商議，在東南亞分銷五菱電動電單車及電動商務車，料未來一年內將有收入。若只計分銷業務，料可在短期內達至收支平衡。

除分銷五菱品牌下的電動車外，旗下合資公司亦同時與五菱汽車商議換電業務，將五菱電動車換成旗下公司出產的電池。李天佑表示，正在爭取其換電合作於2024年發生，若商議成功，其五菱換電服務所得收入，亦同樣納入合資公司中。此外，該合資公司亦會於東南亞經營充電站平台，向當地電力公司買電，再出售電力予電動車用家，向用戶收取服務費。

澳能建設新能源總監岑偉納表示，東南亞正面對供電不足問題，澳能所擁有的OCPP 2.0智能分電系統，具備分電能力，令澳能在其充電業務上具備競爭力。澳能建設主席郭林錫則補充指，OCPP 2.0為安全系統，令電力公司避免超負荷供電存在。

澳能建設旗下智能共用電車充電系統「自由充」，與新加坡GSS Energy旗下Giken Mobility的合資公司MU Giken，澳能及GSS合資公司MU Giken澳能持股55%，GSS Energy子公司Giken Mobility則持股45%。

 

 

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