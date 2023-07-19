今次交易共籌集32億元人民幣（下同），其中25億元的票面利率為 3.3%，到期日為2025年，另7億元的票面利率為3.55%，到期日為2028年。

該批綠色人民幣債券將於2023年7月26日於聯交所發行上市。作為太古地產2030可持續發展策略的一部分，綠色點心債所得款項淨額將會為公司現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。

太古地產行政總裁彭國邦指，正在全力推進1000億港元投資計劃，當中500億港元資金將投放於內地市場。綠色點心債所籌得的資金將有效推動公司設計及營造擁有全球最高的綠色標準的綜合發展項目。這些項目以零售為主導，並以極具知名度的「太古里」和「太古滙」品牌長足發展。

此外，彭國邦指今次首度公開發行的綠色點心債，將支持香港特區政府在綠色融資方面的工作，推廣香港成為全球領先的綠色科技和綠色金融中心，以及全球離岸人民幣交易中心。

今次的兩批兩年期及五年期的綠色點心債預期獲評級機構穆迪給予 A2 評級，將通過太古地產總額40億美元的中期票據發行計劃發行。

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