道瓊斯工業平均指數收漲109點，升幅0.32%，報35061點。標普500指數收漲10點，升幅0.24%，報4565點。納斯達克綜合指數收漲4點，或0.04%，報14358點。

Salesforce升2.96%，報234.37美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而微軟跌1.23%，報355.08元，拖累道指29點。

科技股方面，蘋果收市報195.1元，升0.7%，谷歌母公司Alphabet收市報122.03元，跌1.39%，亞馬遜收市報135.36元，升1.9%，Facebook收市報316.01元，升1.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.27%，報461點。德國DAX指數收跌0.11%，報16108點；法國CAC 40指數漲0.11%，報7326點；英國富時100指數收漲1.81%，報7588點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.69%，報6903點。

美國2年期債息曾升最多0.27%，高見4.7788厘，是7月12日4.8769厘後最高。收報4.766厘，是7月11日後收市新高，當日報4.8726厘。連升2日，累計升0.0236厘，對上一次連升2日是6月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月17日。

美國10年期債息曾跌最多1.6%，低見3.7249厘，是6月29日3.7097厘後最低。收市報3.7483厘，是6月28日後收市新低，當日報3.7078厘。連跌3日，累計跌0.0839厘，對上一次連跌3日是7月12日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至102.625基點，是7月6日107.257基點後最闊。收市報101.987基點，是7月4日後收市最闊，當日報108.548基點。連跌2日，累計跌7.998基點，對上一次連跌2日是6月29日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至低見172.688基點，是7月18日173.503基點後最闊。收市報166.884基點，是6月2日後收市最闊，當日報169.972基點。連跌3日，累計跌8.453點，對上一次連跌3日是7月12日。

道指曾升最多0.81%，高見35234.05點，是2022年4月21日35492.22點後最高。收市報35061.21點，是2022年4月20日後收市新高，當日報35160.79點。連升8日，累計升1326.33點，對上一次連升8日是2019年9月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月9日。

標指曾升最多0.51%，高見4578.43點，是2022年4月5日4593.45點後最高。收市報4565.72點，是2022年4月4日後收市新高，當日報4582.64點。連升3日，累計升60.3點，對上一次連升3日是7月12日。

納指曾升最多0.65%，高見14446.55點，是2022年4月5日14500.29點後最高。收市報14358.02點，是2022年4月4日後收市新高，當日報14532.55點。連升3日，累計升244.32點，對上一次連升3日是7月12日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月14日。

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