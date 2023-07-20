個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報333.45元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，折合報89.89元；美團（3690）升0.54%，折合報128.38元；匯控（0005）升0.72%，折合報63.71元；建行（0939）跌0.25%，折合報4.28元。

道期現跌0.008%；標期現跌0.19%；納期現跌0.55%。日本東證指數現跌0.21%；韓國KOSPI指數現跌0.42%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.53%。

VIX指數隔晚升3.45%或0.46點，報13.76點。

紐油現跌0.23%或0.17美元，報75.17美元；布油現跌0.07%或0.05美元，報79.4美元；金價現升0.1%或2.1美元，報1978.74美元；LME 銅期貨隔晚跌0.51%或44美元，報8429美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.002厘，報3.7463厘。

今日焦點股份可留意：

騰訊（0700）主席馬化騰：中央促進民營經濟發展壯大，有助堅定民企信心。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。

金界控股（3918）中期賺多57%至8300萬美元，不派中期息。

6月份入境澳門旅客按年增4.8倍至220.9萬人次，按月跌0.2%。澳門第二季貴賓博彩按年增6.12倍，佔整體賭收26.7%。

太地（1972）公布在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券定價。

偉易達（0303）：成本增長開始放緩，未見加價需要。

舜宇光學（2382）發盈警，上半年料溢利減少最多70%。

澳建（1183）與GSS Energy旗下合營公司料未來一年內將有收入。

東亞（0023）斥8.5億向三井住友購入貸款。

特步（1368）：第二季零售銷售按年錄高雙位數增長。

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