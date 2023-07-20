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恒指高開50點 升穿20天線 科指升0.4%

 

恒指今早高開50點或0.27%，報19003點，大市成交金額20億元；國指今早高開23點或0.37%，報6405點。恒生科技指數開市報4132點，升0.42%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為7.5%，下跌為3.92%，無升跌為88.57%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、平保（2318）、潤地（1109）拖累大市。

藍籌49隻升，16隻下跌，15隻無升跌。信義玻璃（0868）升2.79%，報11.78元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.06%，報74.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，6隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.84元，升4.04%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報74.05元，跌5.06%。

恒指升穿20天線(18977.05點)。科指續高於10天線(4072.19點)。

金沙中國（1928）第二季轉賺 EBITDA 5.41億美元。開市報28元，跌0.53%。

騰訊（0700）主席馬化騰：中央促進民營經濟發展壯大，有助堅定民企信心。開市報336元，升0.9%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。無成交，報2元。

金界控股（3918）中期賺多57%至8300萬美元，不派中期息。開市報4.65元，無升跌。

6月份入境澳門旅客按年增4.8倍至220.9萬人次，按月跌0.2%。澳門第二季貴賓博彩按年增6.12倍，佔整體賭收26.7%。濠賭股新濠國際發展（0200）無成交，報7.69元；美高梅中國（2282）開市報10元，無升跌；澳博（0880）開市報3.38元，無升跌；永利澳門（1128）開市報7.6元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報53.9元，升0.19%；金沙中國（1928）開市報28元，跌0.53%。

太地（1972）公布在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券定價。開市報18.38元，跌1.61%。

偉易達（0303）：成本增長開始放緩，未見加價需要。開市報51.85元，無升跌。

舜宇光學（2382）發盈警，上半年料溢利減少最多70%。開市報74.05元，跌5.06%。

澳建（1183）與GSS Energy旗下合營公司料未來一年內將有收入。開市報0.97元，無升跌。

東亞（0023）斥8.5億向三井住友購入貸款。創52周高，見11.96元，開市報11.96元，升1.01%。

特步（1368）：第二季零售銷售按年錄高雙位數增長。開市報8.01元，升1.26%。

破頂股表現

破頂股包括，正味集團（2147）創上市新高，見1.52元，開市報1.52元，升3.4%；德銀天下（2418）創上市新高，見2元，開市報2元，升0.5%；粵運交通（3399）創52周高，見1.36元，開市報1.36元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.23%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.96元，開市報11.96元，升1.01%；中智藥業（3737）創52周高，見1.36元，開市報1.36元，升14.29%；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.23%；安碩印度（2836）創52周高，見36.7元，開市報36.7元，升0.88%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.08元，開市報7.065元，升0.14%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.5元，開市報63.5元，升0.4%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括民生教育（1569）低見0.27元，開市報0.27元，跌12.9%；眾安智慧生活服務（2271）低見1.09元，開市報1.09元，跌6.03%。

異動股

上升異動股，包括，BHCC HOLDING（1552）開市報0.109元，升14.74%；金力集團（3919）開市報0.087元，升14.47%；中智藥業（3737）創52周高，見1.36元，開市報1.36元，升14.29%；美亞娛樂資訊（0391）開市報0.207元，升13.11%；青島控股（0499）開市報0.128元，升11.3%；TEAMWAY INTL GP（1239）開市報0.05元，升11.11%；天機控股（1520）開市報0.16元，升7.38%；美瑞健康國際（2327）開市報0.275元，升5.77%；晉商銀行（2558）開市報1.3元，升5.69%；滿地科技股份（1400）開市報1.33元，升5.56%；萬國數據（9698）開市報11.84元，升4.04%。

下跌異動股，包括，民生教育（1569）創上市新低，見0.27元，開市報0.27元，跌12.9%；偉志控股（1305）開市報1.24元，跌9.49%；超大現代（0682）開市報0.022元，跌8.33%；保寶龍科技（1861）開市報2.09元，跌7.52%；黛麗斯國際（0333）開市報0.37元，跌6.33%；眾安智慧生活服務（2271）創上市新低，見1.09元，開市報1.09元，跌6.03%；佳兆業美好（2168）開市報2.4元，跌5.88%；舜宇（2382）開市報74.05元，跌5.06%。

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