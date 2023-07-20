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維達上半年少賺81% 派中期息10仙

維達（3331）公布中期業績。受高價位的庫存影響和成本通脹的壓力，淨利潤下降81.1%至1.21億元，毛利率按年跌6.9%至25.1%，派中期股息每股10仙。

集團今年上半年總收益上升4%至100.7億元，毛利下降18.5%至25.27億元，EBITDA則下跌42.3%至8.18億港元，每股基本盈利為10仙。

紙巾業務收益，增幅剔除匯率影響後，按年升5%至83.61億元，毛利率則下跌5.4個百分點至23.8%；個人護理業務收益則按年下跌0.5%至17.08億；電商渠道收入增長23.6%，佔總收益的46%。

集團的總銷售及營銷費比期內下降0.3個百分點至19.3%，總行政開支費比（包括金融資產的淨減值損失）下降0.2個百分點至4.8%。經營溢利下降81.8%至1.37億元。

因期間利率上升及定期貸款增加，借貸利息開支上升119.9%至7754萬元，淨負債比率為43.1%，淨利潤率縮減5.4個百分點至1.2%。

集團展望未來通脹壓力有望緩解，會繼續克服宏觀市場的不利因素，投入於高端品類、高利潤品類和個人護理業務及主要品類，推動未來於所有主要市場的可持續盈利增長。另外，集團亦將繼續投入於電商及新渠道，以加強在內地市場的領先地位。

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