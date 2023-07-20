港元現報7.8088元升值4點子，曾貶值最多22點子，報7.8114元，亦曾升值最多27點子，報7.8065元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.44點子至5.03048%；1星期HIBOR升9.38點子至5.22131%；2星期HIBOR升9.05點子至5.22131%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升10.6點子至5.23429%；6個月期HIBOR升8.04點子至5.24643%；12個月期HIBOR升1.63點子至5.28815%。

美元指數現報100.098貶值0.183點或0.18%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.36905%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3406%，終止單日擴闊，利差是7月10日後最窄，當日差距為-0.3039%。

對上一次終止單日擴闊，是7月14日，當日利差報-0.3856%。

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