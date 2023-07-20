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中央提出促進民企壯大意見 雷軍：深有感觸 讓企業有堅定做強實業的決心

中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》。小米（1810）創始人、董事長兼CEO雷軍表示，對此深有感觸，認為《意見》釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策訊號。