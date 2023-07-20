文章日期：2023年7月20日 11:54
中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》。小米（1810）創始人、董事長兼CEO雷軍表示，對此深有感觸，認為《意見》釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策訊號。
雷軍又指，《意見》讓企業更加堅定了堅守主業、做強實業的決心，增強了自覺走高質量發展之路和為科技現代化作貢獻的動力。
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