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人行外管局出手穩人民幣 在岸及離岸價兌美元均曾升穿7.2

中國人民銀行及外管局今早宣布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，將企業及金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，由1.25上調至1.5，即日起實施，為9個月來再次上調此參數。

加上人民幣兌美元中間價今早報7.1466，較外電測算偏離逾750點子，反映官方維穩意圖，人民幣兌美元顯著反彈，在岸價（CNY）及離岸價（CNH）均曾突破7.2元兌1美元。

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在7.17至7.18水平。

https://inews.hket.com/article/3573643/%E3%80%90%E6%95%A3%E6%B0%B4%E9%A4%85%E5%95%86%E6%A9%9F%E3%80%91%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%9B%A2%E8%81%B7%E8%B2%B7%E6%95%A3%E6%B0%B4%E9%A4%85%E3%80%80%E5%8A%A0%E4%B8%8A%E7%8E%A9%E5%91%B3%E5%AD%97%E5%8F%A5%E8%A1%A8%E5%BF%83%E6%84%8F?mtc=20023