中國人民銀行及外管局今早宣布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，將企業及金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，由1.25上調至1.5，即日起實施，為9個月來再次上調此參數。
加上人民幣兌美元中間價今早報7.1466，較外電測算偏離逾750點子，反映官方維穩意圖，人民幣兌美元顯著反彈，在岸價（CNY）及離岸價（CNH）均曾突破7.2元兌1美元。
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