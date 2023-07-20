中國人民銀行及外管局今早宣布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，將企業及金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，由1.25上調至1.5，即日起實施，為9個月來再次上調此參數。