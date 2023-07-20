恒指今早高開50點，高位升263點，低位跌35點，高低波幅299點。通訊服務、地產、實業股推動大市。上升股份比例為22.57%，下跌為25.42%，無升跌為52%。

恒指半日升49點或0.26%，報19001點，大市成交金額590億元；國指升26點或0.41%，報6407點。恒生科技指數收報4103點，跌0.28%。

藍籌股成交金額186.35億元，佔大市成交31.58%；科指成份股成交金額105.62億元，佔大市成交17.9%；國指成份股成交金額157.59億元，佔大市成交26.71%。

24隻雙櫃台股，總成交2.08億元人民幣，相當於約2.26億港元，佔大市成交的0.38%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.65%，至101.59億元，佔大市成交17.21%。牛熊證成交金額46.02億元，增加13.99%；窩輪成交金額55.57億元，減少11.69%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌56隻升，21隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升5.49%，收報9.41元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌13.21%，收報67.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報11.72元，升2.99%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報67.7元，跌13.21%。

恒指受制於50天線(19212.41點)，曾跌穿20天線(18976.97點)。科指曾下試10天線(4069.3點)。

北水南下合計淨流出71.43億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入11.7億元人民幣，終止連續2日流出。

內地擬放鬆一線城市購房限貸政策 以提振市場需求。中海外（0688）收報16.7元，升3.09%。龍湖（0960）收報16.52元，升4.29%。華潤置地（1109）收報32.35元，升2.86%。碧桂園（2007）收報1.47元，升4.26%。合景泰富（1813）收報1.04元，升7.22%。新城發展（1030）收報1.43元，升5.15%。

中央提出促進民企壯大意見，小米（1810）雷軍：深有感觸 讓企業有堅定做強實業的決心。收報11.2元，升0.36%。

奈雪的茶（2150）推「合夥人計劃」 加速市場拓展和品牌覆蓋。收報5.73元，升5.14%。

維達（3331）上半年少賺81% 派中期息10仙。收報18元，跌1.32%。

金沙中國（1928）第二季轉賺 EBITDA 5.41億美元。收報27.7元，跌1.6%。

騰訊（0700）主席馬化騰：中央促進民營經濟發展壯大，有助堅定民企信心。收報335.2元，升0.66%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。見52周低2元，收報2.01元，升0.5%。

金界控股（3918）中期賺多57%至8300萬美元，不派中期息。收報4.62元，跌0.65%。

6月份入境澳門旅客按年增4.8倍至220.9萬人次，按月跌0.2%。澳門第二季貴賓博彩按年增6.12倍，佔整體賭收26.7%。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.58元，跌1.43%。美高梅中國（2282）收報9.91元，跌0.9%。澳博（0880）收報3.39元，升0.3%。永利澳門（1128）收報7.52元，跌1.05%。銀河娛樂（0027）收報53.55元，跌0.46%。金沙中國（1928）收報27.7元，跌1.6%。

太地（1972）公布在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券定價。收報18.42元，跌1.39%。

偉易達（0303）：成本增長開始放緩，未見加價需要。收報51.15元，跌1.35%。

舜宇光學（2382）發盈警，上半年料溢利減少最多70%。收報67.7元，跌13.21%。

澳建（1183）與GSS Energy旗下合營公司料未來一年內將有收入。收報0.99元，升2.06%。

東亞（0023）斥8.5億向三井住友購入貸款。創52周高，見12.08元，收報12.04元，升1.69%。

特步（1368）：第二季零售銷售按年錄高雙位數增長。收報7.81元，跌1.26%。

破頂股表現

破頂股包括，海納智能（1645）創上市新高，見1.6元，收報1.34元，升3.88%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見97.95元，收報97.5元，升2.63%；正味集團（2147）創上市新高，見1.7元，收報1.53元，升4.08%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見6.31元，收報6.24元，升6.67%；德銀天下（2418）創上市新高，見2元，收報1.99元，無升跌；法拉帝（9638）創上市新高，見27.75元，收報27.35元，升4.39%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見86.9元，收報82.7元，跌1.19%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036.9元，收報1036.9元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見41.4元，收報41.35元，升8.82%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見7.9元，收報7.85元，升18.94%；粵運交通（3399）創52周高，見1.6元，收報1.48元，升8.82%；中國儒意（0136）創52周高，見2.69元，收報2.63元，升1.54%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.42元，跌0.11%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.08元，收報12.04元，升1.69%；中建富通（0138）創52周高，見0.233元，收報0.215元，升10.82%；通天酒業（0389）創52周高，見0.115元，收報0.115元，升3.6%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.78元，跌1.27%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.85元，收報63.4元，升0.24%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見1.36元，收報1.38元，跌0.72%；民生教育（1569）低見0.27元，收報0.275元，跌11.29%；國美零售（0493）低見0.08元，收報0.083元，跌11.7%；神話世界（0582）低見0.083元，收報0.084元，跌4.55%；超威動力（0951）低見1.45元，收報1.46元，跌1.35%；天津銀行（1578）低見1.46元，收報1.46元，跌9.88%；基石控股（1592）低見0.04元，收報0.042元，跌10.64%；維力生活科技（1703）低見0.168元，收報0.168元，跌3.45%；中國智能交通（1900）低見0.113元，收報0.12元，跌0.83%；清科創業（1945）低見1.47元，收報1.47元，跌2%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，BOSSINI INT'L（0592）低見0.228元，收報0.229元，跌1.72%；山水水泥（0691）低見0.95元，收報0.95元，跌5%；力寶（0226）低見1.7元，收報1.7元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.243元，收報0.245元，跌3.92%；數字王國（0547）低見0.219元，收報0.225元，跌2.17%；南京熊貓電子股份（0553）低見2.94元，收報2.95元，跌0.34%；豐德麗控股（0571）低見0.23元，收報0.23元，跌5.35%；大眾金融控股（0626）低見2元，收報2.01元，升0.5%；第七大道（0797）低見2.01元，收報2.01元，跌7.8%；玖源集團（0827）低見0.122元，收報0.137元，升5.38%。

異動股

上升異動股，包括，中科生物（1237）收報0.051元，升21.43%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見7.9元，收報7.85元，升18.94%；中國智慧能源（1004）收報0.038元，升18.75%；官醞控股（8513）收報0.089元，升17.11%；芯成科技（0365）收報0.345元，升16.95%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.052元，升15.56%；智紡國際控股（8521）收報0.218元，升15.34%；BHCC HOLDING（1552）收報0.109元，升14.74%；通達宏泰（2363）收報0.081元，升14.08%；中薇金融（0245）收報0.033元，升13.79%；安全貨倉（0237）收報2.24元，升13.71%。

下跌異動股，包括，捷利交易寶（8017）收報0.95元，跌65.07%；3D MEDICINES（1244）收報69.8元，跌28.48%；富匯國際集團控股（1034）見52周低0.18元，收報0.18元，跌22.41%；中國新消費集團（8275）收報0.55元，跌21.43%；威訊控股（1087）收報0.325元，跌18.75%；綠心集團（0094）收報0.054元，跌16.92%；易緯集團（3893）創52周高，見0.82元，收報0.67元，跌16.25%；雙運控股（1706）收報0.102元，跌15.7%；上海小南國（3666）收報0.053元，跌14.52%；佳兆業健康（0876）收報0.025元，跌13.79%。

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