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金界： Naga 3會先建成娛樂場群樓部分  不需一次過投資35億美元

在柬埔寨經營綜合渡假村的金界控股（3918）正推進Naga 3項目發展。集團執行副主席兼執行董事李維德表示，整個項目連同酒店需耗資35億美元，但是可以分期發展，尤其目前先會完成在酒店以下的群樓部份發展，因為內裡包括吸引遊客的娛樂場、娛樂及餐飲元素，涉及投資7億美元或以內。目前有關項目已經完成地基及之上的結構工程部份，原計劃在2025年完成，但最终視乎情況去完成。他強調，集團現階段無必要一次過完成整個項目。

伳稱，柬埔寨的旅遊市場正在復蘇之中，集團原有Naga 1的酒店入住率亦已達2019年疫情前的四成，期待之後提高至八至九成，再進一步推進新的項目發展。主席Timoth McNally認為，近年柬埔寨政局穩定，當地經濟此前持續增長15年以上，將來亦會繼續發展成旅遊勝地，料到2025年到訪柬埔寨的旅客會增至750萬人，在區內旅遊市場逐步復元時，他對未來前景仍感樂觀。

首席運營官倪维業更指，即使泰國醞釀開賭，但是最快也需3年才通過，一如過往新加坡開賭，菲律賓增建大型綜合渡假村，也不見得對金界的業務構成影響。另到訪金界的貴賓博彩旅客，集團有能力將原有跟賭團賭廳的客人，轉成集團直營公司廳的客人。現時高端中場的生意，亦已回復至疫情前九成。生意更大的中場部份，邊際利潤水平更為貴賓博彩的3倍。隨著更多過來柬埔寨觀光、商務旅遊及享用廉宜的娛樂，他們會物色更多可帶來客源的轉介代理吸客。現時高端中場最低注碼為300美元。高注碼投注佔中場的比例亦由2019年的25%提高至目前的36%。

因應在疫情期間，金界曾停業9個月，為了確保財務健康及支持營運，因此要在2021年裁員600人，並已按例加溢價賠償，已獲95%受影響員工椄納。隨著業務回復，所以留下的員工亦感開心。

至於在俄羅斯海參威的綜合渡假村發展，李維德說，暫時因應局勢叫停，但是参考當地附近的同業表現不俗，因此無需在估值方面作出撇減安排，並相信該項目長遠具備盈利能力。

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