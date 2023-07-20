台積電總裁魏哲家在第二季度財報會議上表示，預計全年銷售額以美元計算將下降10%，降幅多過公司之前的指引。另外，台積電董事長劉德音表示，該公司在亞利桑那州的投產已推遲至2025年，因面臨亞利桑那州熟練勞動力短缺的挑戰。
智能手機需求持續下滑，但全球人工智能(AI)蓬勃，台積電第二季度好過預期。淨利潤1818億元台幣，按年跌23%，好過預期的1736.1億元台幣。毛利率54.1%，較前季的56.3%低，但好過預期的53.3%。營業利潤2019.6億元台幣，按年跌23%，多過預期的1977億元台幣。營業利益率42%，低過前季的45.5%，但好過預期的41.2%。銷售額4808億元台幣，多過預期的4783.4億元台幣。
台積電預期，第三季銷售額167億美元至175億美元，毛利率51.5%至53.5%，低過市場預期的53.6%；預計營業利益率38%至40%，同樣低過市場預期的41.3%。
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