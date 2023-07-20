智能手機需求持續下滑，但全球人工智能(AI)蓬勃，台積電第二季度好過預期。淨利潤1818億元台幣，按年跌23%，好過預期的1736.1億元台幣。毛利率54.1%，較前季的56.3%低，但好過預期的53.3%。營業利潤2019.6億元台幣，按年跌23%，多過預期的1977億元台幣。營業利益率42%，低過前季的45.5%，但好過預期的41.2%。銷售額4808億元台幣，多過預期的4783.4億元台幣。

台積電預期，第三季銷售額167億美元至175億美元，毛利率51.5%至53.5%，低過市場預期的53.6%；預計營業利益率38%至40%，同樣低過市場預期的41.3%。

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