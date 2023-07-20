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華置深水埗酒店獲批作青年宿舍「仲學舍」 提供84個宿位

民政及青年事務局批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第三個項目。

民青局因應政府在去年施政報告中宣布的「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，希望在五年內提供額外約3000個青年宿舍供應；在今年1月初推出了資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，將其轉作青年宿舍用途，並已在3月及4月批出資助計劃下的首2個項目。

本次獲批的青年宿舍項目位於深水埗鴨寮街86及88號，共有42間房間，提供最多84個宿位。項目由劉葉淑婉紀念慈善基金有限公司與華人置業集團合作推出，將以「仲學舍」的名義營運，希望向青年租戶提供各種自我增值、服務社群、文化交流等的工作坊及活動，協助他們進行生涯規劃、擴闊視野及增進個人發展，亦加深對國家及世界的了解。

民青局發言人表示,「仲學舍」為資助計劃下首個位於九龍區的項目，位處九龍中心點，交通便利且鄰近當區的社區配套設施，能配合青年租戶各方面的生活所需；項目為資助計劃下第3個獲批的青年宿舍項目，反映社會各界對計劃的支持，民青局亦正繼續和非政府機構及相關持份者合作，希望盡快落實下一個資助計劃的項目。

 

 

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