花旗銀行引入市場首創「二維碼認證功能」，於網上銀行交易或辦理服務時進行身份驗證；同時陸續推出全新「 Citi Mobile App 交易授權服務」，透過推送通知直接於Citi Mobile App授權網上購物，增強流動理財的保安措施。
花旗表示，當客戶於Citibank網上理財進行交易或辦理服務時，可透過已驗證流動裝置上的Citi Mobile App掃描加密二維碼，其後再輸入帳戶密碼或完成生物認證以確認該交易。每個帳戶同一時間只能以一部已登記的流動裝置進行二維碼認證；而動態二維碼相比一次性密碼短信認證（OTP）亦更為安全，同時支援更多可疑交易監控措施。
另外，花旗陸續推出全新「 Citi Mobile App 交易授權服務」。當客戶於網上商戶頁面經3D Secure購物時，將會即時收到交易授權推送通知。透過推送通知進入已驗證流動裝置上的Citi Mobile App確認交易詳情，再輸入帳戶密碼或完成生物認證便可核實該交易，無需使用一次性密碼短信認證（OTP），並可於授權交易前仔細查看及核實交易詳情。
花旗亦升級了Citibank網上理財介面，客戶於不同裝置或設備使用Citibank網上理財時均能享受一致及無縫互通的介面設計，配合新增的功能更可隨時隨地自助理財，新增的重點功能包括： 優化的股票及基金交易功能；不同設備均能使用所有轉賬功能；因應客戶個人需要並提供合適的理財產品及服務。
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