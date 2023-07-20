英美物價壓力現緩解跡象，投資者猜測貨幣緊縮周期即將結束。彭博美元指數下跌，月內跌幅超過2%；今日美國將公布失業救濟申領等經濟數據。人民幣轉強，在岸及離岸價均升穿7.2。

美股業績期，Tesla、 Netflix等公布業績後，延長時段股價向下，台積電全年銷售降10%差過早前指引，均拖累科技股下跌，標期、納期向下。

恒指今早高開50點，高位升263點，低位跌63點，高低波幅327點。非必需消費品、通訊服務、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為24.73%，下跌為35.76%，無升跌為39.5%。

恒指收市跌24點或0.13%，報18928點，大市成交金額1048億元，較上日減少6.14%；國指跌17點或0.28%，報6364點。恒生科技指數收報4063點，跌1.24%。

藍籌股成交金額357.9億元，佔大市成交34.15%；科指成份股成交金額194.59億元，佔大市成交18.56%；國指成份股成交金額298.12億元，佔大市成交28.44%。

24隻雙櫃台股，總成交增加75%，至2.71億元人民幣，相當於約2.95億港元，佔大市成交的0.28%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.41%，至117.16億元，佔大市成交11.17%。牛熊證成交金額55.64億元，增加37.82%；窩輪成交金額61.52億元，減少2.23%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌38隻升，38隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升3.7%，收報9.25元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌13.65%，收報67.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報11.56元，升1.58%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報67.35元，跌13.65%。

恒指今早高位受制於50天線(19210.94點)，低位下試10天線(18855.97點)，收市跌穿20天線(18973.29點)。科指跌穿10天線(4065.34點)。

北水南下合計淨流出138.34億元，是2021年2月24日後最多，當日流出199.6億元。北水終止連續2日流入。南水北上合計淨流入3.47億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.34%，低見18888.76點，是7月19日18711.03點後最低。收市報18928.02點，是7月12日後收市新低，當日報18860.95點。連跌3日，累計跌485.76點，對上一次連跌3日是7月7日。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.55%，低見4051.03點，是7月19日4023.9點後最低。收市報4063.74點，是7月11日後收市新低，當日報4003.05點。連跌4日，累計跌173.35點，對上一次連跌4日是6月23日。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.5%，低見6349.77點，是7月19日6283.97點後最低。收市報6364.12點，是7月11日後收市新低，當日報6295.85點。連跌3日，累計跌194.76點，對上一次連跌3日是7月7日。第1日陰燭。

午後消息股表現

騰訊（0700）宣布，微信支付開放綁定國際銀行卡 200元人幣或以下交易免手續費。收報332.8元，跌0.06%。

金界（3918）： Naga 3會先建成娛樂場群樓部分 不需一次過投資35億美元。收報4.54元，跌2.37%。

今早及隔晚消息股表現

內地擬放鬆一線城市購房限貸政策 以提振市場需求。中海外（0688）收報16.6元，升2.47%。

龍湖（0960）收報16.34元，升3.16%。華潤置地（1109）收報32.2元，升2.38%。碧桂園（2007）收報1.46元，升3.55%。合景泰富（1813）收報1元，升3.09%。新城發展（1030）收報1.4元，升2.94%。

中央提出促進民企壯大意見，小米（1810）雷軍：深有感觸 讓企業有堅定做強實業的決心。收報11.06元，跌0.9%。

奈雪的茶（2150）推「合夥人計劃」 加速市場拓展和品牌覆蓋。收報6.02元，升10.46%。

維達（3331）上半年少賺81% 派中期息10仙。收報18元，跌1.32%。

金沙中國（1928）第二季轉賺 EBITDA 5.41億美元。收報27.65元，跌1.78%。

騰訊（0700）主席馬化騰：中央促進民營經濟發展壯大，有助堅定民企信心。收報332.8元，跌0.06%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。見52周低2元，收報2.02元，升1%。

金界控股（3918）中期賺多57%至8300萬美元，不派中期息。收報4.54元，跌2.37%。

6月份入境澳門旅客按年增4.8倍至220.9萬人次，按月跌0.2%。澳門第二季貴賓博彩按年增6.12倍，佔整體賭收26.7%。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.56元，跌1.69%。美高梅中國（2282）收報9.9元，跌1%。澳博（0880）收報3.35元，跌0.89%。永利澳門（1128）收報7.52元，跌1.05%。銀河娛樂（0027）收報53.55元，跌0.46%。金沙中國（1928）收報27.65元，跌1.78%。

太地（1972）公布在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券定價。收報18.36元，跌1.71%。

偉易達（0303）：成本增長開始放緩，未見加價需要。收報51元，跌1.64%。

舜宇光學（2382）發盈警，上半年料溢利減少最多70%。收報67.35元，跌13.65%。

澳建（1183）與GSS Energy旗下合營公司料未來一年內將有收入。收報0.99元，升2.06%。

東亞（0023）斥8.5億向三井住友購入貸款。創52周高，見12.16元，收報12.1元，升2.2%。

特步（1368）：第二季零售銷售按年錄高雙位數增長。收報7.6元，跌3.92%。

破頂股表現

破頂股包括，海納智能（1645）創上市新高，見1.6元，收報1.36元，升5.43%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見97.95元，收報95.5元，升0.53%；MBV INTL（1957）創上市新高，見0.9元，收報0.9元，升26.76%；正味集團（2147）創上市新高，見1.77元，收報1.75元，升19.05%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見6.55元，收報6.48元，升10.77%；德銀天下（2418）創上市新高，見2元，收報2元，升0.5%；法拉帝（9638）創上市新高，見27.75元，收報26.9元，升2.67%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見86.9元，收報82.35元，跌1.61%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.21元，收報10.21元，升0.39%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036.9元，收報1036.9元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.6元，收報101.6元，升0.4%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.8元，收報530.8元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見41.75元，收報38.55元，升1.45%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見8.3元，收報7.75元，升17.42%；新傳企劃（1284）創上市新高，見1.07元，收報1.07元，升12.63%；粵運交通（3399）創52周高，見1.6元，收報1.49元，升9.56%；中國儒意（0136）創52周高，見2.69元，收報2.63元，升1.54%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.46元，升0.11%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.16元，收報12.1元，升2.2%；中建富通（0138）創52周高，見0.233元，收報0.207元，升6.7%；通天酒業（0389）創52周高，見0.115元，收報0.113元，升1.8%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升1.27%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.85元，收報63.8元，升0.87%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.31元，收報1.32元，跌4.35%；遠洋服務（6677）低見1.36元，收報1.38元，跌0.72%；招商局置地（0978）低見0.38元，收報0.395元，升2.6%；民生教育（1569）低見0.27元，收報0.275元，跌11.29%；澳洲成峰高教（1752）低見0.048元，收報0.048元，跌5.88%；第一上海（0227）低見0.116元，收報0.123元，無升跌；國美零售（0493）低見0.08元，收報0.08元，跌14.89%；神話世界（0582）低見0.083元，收報0.086元，跌2.27%；超大現代（0682）低見0.02元，收報0.021元，跌12.5%；中基長壽科學（0767）低見0.026元，收報0.03元，跌6.25%。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，BOSSINI INT'L（0592）低見0.228元，收報0.229元，跌1.72%；現代牧業（1117）低見0.77元，收報0.79元，跌1.25%；山水水泥（0691）低見0.95元，收報0.96元，跌4%；東北電氣（0042）低見0.23元，收報0.235元，跌2.08%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.78元，收報0.8元，無升跌；力寶（0226）低見1.67元，收報1.68元，跌1.18%；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.243元，收報0.249元，跌2.35%；中國華星（0485）低見0.124元，收報0.124元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，滙力資源（1303）收報0.34元，升36%；揚科集團（1460）收報0.25元，升33.69%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.059元，升31.11%；MBV INTL（1957）創上市新高，見0.9元，收報0.9元，升26.76%；奧傳思維控股（8091）收報0.035元，升25%；中科生物（1237）收報0.05元，升19.05%；智紡國際控股（8521）收報0.224元，升18.52%；官醞控股（8513）收報0.09元，升18.42%；榮萬家（2146）收報2.8元，升17.65%。

下跌異動股，包括，捷利交易寶（8017）見52周低0.68元，收報0.73元，跌73.16%；亨鑫科技（1085）收報2.36元，跌52.8%；3D MEDICINES（1244）收報60.25元，跌38.27%；奇士達（6918）收報0.42元，跌30%；雙運控股（1706）收報0.095元，跌21.49%；瑞強集團（8427）收報0.121元，跌19.33%；金威醫療（8143）收報0.04元，跌18.37%；易還財務投資（8079）見52周低0.068元，收報0.07元，跌16.67%；易緯集團（3893）創52周高，見0.82元，收報0.67元，跌16.25%；均安控股（1559）收報0.088元，跌16.19%；景瑞（1862）平上市低位0.049元，收報0.049元，跌15.52%。

其他報道

華置深水埗酒店獲批作青年宿舍「仲學舍」 提供84個宿位

花旗引入「二維碼認證功能」進行身份驗證 增強網上理財保安

微信支付開放綁定國際銀行卡 200元人幣或以下交易免手續費

滬指跌近1% 深證成指連跌5個交易日

美國銀行下調內地今年經濟增長預測至5.1%

台積電第二季績勝預期 全年銷售降10%差過早前指引

金界： Naga 3會先建成娛樂場群樓部分 不需一次過投資35億美元

Google正測試可生成新聞報道的人工智能技術

【有片：埋身擊】加密貨幣靠穩 投資者宜待回吐低買

半日沽空金額85億 盈富沽空減74%

恒指半日升49點 成交590億 北水轉流出 盈富半日成交106億