moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌24點 北水流走兩年半最多 雙櫃台股成交增75% 續炒盈富 半新股炒上

內地出招促進民營經濟發展壯大，雖獲馬化騰等支持，但市場未見受落，A股向下，港股亦由升轉跌，反而內房股受惠考慮放鬆一線城市購房限貸政策的報道，保持升勢。盈富（2800）全日成交197.62億元，恒生中國企業（2828）成交96.88億元，均略低過昨日，再成為港股成交金額首兩位。半新股藥師幫（9885）、巨星傳奇（6683）、新傳企劃（1284）齊創上市新高。北水昨日流入急增13倍至164億，創逾兩年最多，今日則淨流出138.34億元，創兩年半最多。雙櫃台股總成交增加75%。

英美物價壓力現緩解跡象，投資者猜測貨幣緊縮周期即將結束。彭博美元指數下跌，月內跌幅超過2%；今日美國將公布失業救濟申領等經濟數據。人民幣轉強，在岸及離岸價均升穿7.2。

美股業績期，Tesla、 Netflix等公布業績後，延長時段股價向下，台積電全年銷售降10%差過早前指引，均拖累科技股下跌，標期、納期向下。

恒指今早高開50點，高位升263點，低位跌63點，高低波幅327點。非必需消費品、通訊服務、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為24.73%，下跌為35.76%，無升跌為39.5%。

恒指收市跌24點或0.13%，報18928點，大市成交金額1048億元，較上日減少6.14%；國指跌17點或0.28%，報6364點。恒生科技指數收報4063點，跌1.24%。

藍籌股成交金額357.9億元，佔大市成交34.15%；科指成份股成交金額194.59億元，佔大市成交18.56%；國指成份股成交金額298.12億元，佔大市成交28.44%。

24隻雙櫃台股，總成交增加75%，至2.71億元人民幣，相當於約2.95億港元，佔大市成交的0.28%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.41%，至117.16億元，佔大市成交11.17%。牛熊證成交金額55.64億元，增加37.82%；窩輪成交金額61.52億元，減少2.23%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌38隻升，38隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升3.7%，收報9.25元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌13.65%，收報67.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報11.56元，升1.58%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報67.35元，跌13.65%。

恒指今早高位受制於50天線(19210.94點)，低位下試10天線(18855.97點)，收市跌穿20天線(18973.29點)。科指跌穿10天線(4065.34點)。

北水南下合計淨流出138.34億元，是2021年2月24日後最多，當日流出199.6億元。北水終止連續2日流入。南水北上合計淨流入3.47億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.34%，低見18888.76點，是7月19日18711.03點後最低。收市報18928.02點，是7月12日後收市新低，當日報18860.95點。連跌3日，累計跌485.76點，對上一次連跌3日是7月7日。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.55%，低見4051.03點，是7月19日4023.9點後最低。收市報4063.74點，是7月11日後收市新低，當日報4003.05點。連跌4日，累計跌173.35點，對上一次連跌4日是6月23日。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.5%，低見6349.77點，是7月19日6283.97點後最低。收市報6364.12點，是7月11日後收市新低，當日報6295.85點。連跌3日，累計跌194.76點，對上一次連跌3日是7月7日。第1日陰燭。

午後消息股表現

騰訊（0700）宣布，微信支付開放綁定國際銀行卡 200元人幣或以下交易免手續費。收報332.8元，跌0.06%。

金界（3918）： Naga 3會先建成娛樂場群樓部分  不需一次過投資35億美元。收報4.54元，跌2.37%。

今早及隔晚消息股表現

內地擬放鬆一線城市購房限貸政策 以提振市場需求。中海外（0688）收報16.6元，升2.47%。

龍湖（0960）收報16.34元，升3.16%。華潤置地（1109）收報32.2元，升2.38%。碧桂園（2007）收報1.46元，升3.55%。合景泰富（1813）收報1元，升3.09%。新城發展（1030）收報1.4元，升2.94%。

中央提出促進民企壯大意見，小米（1810）雷軍：深有感觸 讓企業有堅定做強實業的決心。收報11.06元，跌0.9%。

奈雪的茶（2150）推「合夥人計劃」 加速市場拓展和品牌覆蓋。收報6.02元，升10.46%。

維達（3331）上半年少賺81% 派中期息10仙。收報18元，跌1.32%。

金沙中國（1928）第二季轉賺 EBITDA 5.41億美元。收報27.65元，跌1.78%。

騰訊（0700）主席馬化騰：中央促進民營經濟發展壯大，有助堅定民企信心。收報332.8元，跌0.06%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。見52周低2元，收報2.02元，升1%。

金界控股（3918）中期賺多57%至8300萬美元，不派中期息。收報4.54元，跌2.37%。

6月份入境澳門旅客按年增4.8倍至220.9萬人次，按月跌0.2%。澳門第二季貴賓博彩按年增6.12倍，佔整體賭收26.7%。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.56元，跌1.69%。美高梅中國（2282）收報9.9元，跌1%。澳博（0880）收報3.35元，跌0.89%。永利澳門（1128）收報7.52元，跌1.05%。銀河娛樂（0027）收報53.55元，跌0.46%。金沙中國（1928）收報27.65元，跌1.78%。

太地（1972）公布在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券定價。收報18.36元，跌1.71%。

偉易達（0303）：成本增長開始放緩，未見加價需要。收報51元，跌1.64%。

舜宇光學（2382）發盈警，上半年料溢利減少最多70%。收報67.35元，跌13.65%。

澳建（1183）與GSS Energy旗下合營公司料未來一年內將有收入。收報0.99元，升2.06%。

東亞（0023）斥8.5億向三井住友購入貸款。創52周高，見12.16元，收報12.1元，升2.2%。

特步（1368）：第二季零售銷售按年錄高雙位數增長。收報7.6元，跌3.92%。

破頂股表現

破頂股包括，海納智能（1645）創上市新高，見1.6元，收報1.36元，升5.43%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見97.95元，收報95.5元，升0.53%；MBV INTL（1957）創上市新高，見0.9元，收報0.9元，升26.76%；正味集團（2147）創上市新高，見1.77元，收報1.75元，升19.05%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見6.55元，收報6.48元，升10.77%；德銀天下（2418）創上市新高，見2元，收報2元，升0.5%；法拉帝（9638）創上市新高，見27.75元，收報26.9元，升2.67%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見86.9元，收報82.35元，跌1.61%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.21元，收報10.21元，升0.39%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036.9元，收報1036.9元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.6元，收報101.6元，升0.4%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.8元，收報530.8元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見41.75元，收報38.55元，升1.45%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見8.3元，收報7.75元，升17.42%；新傳企劃（1284）創上市新高，見1.07元，收報1.07元，升12.63%；粵運交通（3399）創52周高，見1.6元，收報1.49元，升9.56%；中國儒意（0136）創52周高，見2.69元，收報2.63元，升1.54%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.46元，升0.11%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.16元，收報12.1元，升2.2%；中建富通（0138）創52周高，見0.233元，收報0.207元，升6.7%；通天酒業（0389）創52周高，見0.115元，收報0.113元，升1.8%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升1.27%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.85元，收報63.8元，升0.87%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.31元，收報1.32元，跌4.35%；遠洋服務（6677）低見1.36元，收報1.38元，跌0.72%；招商局置地（0978）低見0.38元，收報0.395元，升2.6%；民生教育（1569）低見0.27元，收報0.275元，跌11.29%；澳洲成峰高教（1752）低見0.048元，收報0.048元，跌5.88%；第一上海（0227）低見0.116元，收報0.123元，無升跌；國美零售（0493）低見0.08元，收報0.08元，跌14.89%；神話世界（0582）低見0.083元，收報0.086元，跌2.27%；超大現代（0682）低見0.02元，收報0.021元，跌12.5%；中基長壽科學（0767）低見0.026元，收報0.03元，跌6.25%。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，BOSSINI INT'L（0592）低見0.228元，收報0.229元，跌1.72%；現代牧業（1117）低見0.77元，收報0.79元，跌1.25%；山水水泥（0691）低見0.95元，收報0.96元，跌4%；東北電氣（0042）低見0.23元，收報0.235元，跌2.08%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.78元，收報0.8元，無升跌；力寶（0226）低見1.67元，收報1.68元，跌1.18%；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.243元，收報0.249元，跌2.35%；中國華星（0485）低見0.124元，收報0.124元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，滙力資源（1303）收報0.34元，升36%；揚科集團（1460）收報0.25元，升33.69%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.059元，升31.11%；MBV INTL（1957）創上市新高，見0.9元，收報0.9元，升26.76%；奧傳思維控股（8091）收報0.035元，升25%；中科生物（1237）收報0.05元，升19.05%；智紡國際控股（8521）收報0.224元，升18.52%；官醞控股（8513）收報0.09元，升18.42%；榮萬家（2146）收報2.8元，升17.65%。

下跌異動股，包括，捷利交易寶（8017）見52周低0.68元，收報0.73元，跌73.16%；亨鑫科技（1085）收報2.36元，跌52.8%；3D MEDICINES（1244）收報60.25元，跌38.27%；奇士達（6918）收報0.42元，跌30%；雙運控股（1706）收報0.095元，跌21.49%；瑞強集團（8427）收報0.121元，跌19.33%；金威醫療（8143）收報0.04元，跌18.37%；易還財務投資（8079）見52周低0.068元，收報0.07元，跌16.67%；易緯集團（3893）創52周高，見0.82元，收報0.67元，跌16.25%；均安控股（1559）收報0.088元，跌16.19%；景瑞（1862）平上市低位0.049元，收報0.049元，跌15.52%。

其他報道

華置深水埗酒店獲批作青年宿舍「仲學舍」 提供84個宿位

花旗引入「二維碼認證功能」進行身份驗證 增強網上理財保安

微信支付開放綁定國際銀行卡 200元人幣或以下交易免手續費

滬指跌近1% 深證成指連跌5個交易日

美國銀行下調內地今年經濟增長預測至5.1%

台積電第二季績勝預期 全年銷售降10%差過早前指引

金界： Naga 3會先建成娛樂場群樓部分  不需一次過投資35億美元

Google正測試可生成新聞報道的人工智能技術

【有片：埋身擊】加密貨幣靠穩 投資者宜待回吐低買

半日沽空金額85億 盈富沽空減74%

恒指半日升49點 成交590億 北水轉流出 盈富半日成交106億