自香港疫情完結後，有26%的受訪空運用家表示今年第二季的盈利狀況轉好，較上季上升五個百分點；第一波疫情對空運業的打擊最大，68%的空運用家表示業務表現有所下降，而第五波疫情出現前的三個季度則為三年來盈利表現最好的時期。

另外，僅有15%的本地空運用家預期十一黃金週長假期前夕會有額外的銷售量。而隨著「零排放」成為大趨勢，逾6成本地空運用家表示願意為減少碳排放出一分力，當中接近9成的受訪用家表示，願意額外付出高達10%的物流成本為實現目標作出貢獻。

DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香 港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以5 0為中立水準線，指數距離50愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。

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