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第3季DHL香港空運貿易領先指數回落 僅15%用家料十一前夕有額外銷售量

DHL Express公布今年第3季的「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）的報告。整體空運指數經歷上季大幅上升後，本季因銷售量下跌而回落，但與去年初第五波疫情爆發期間相比，仍然處於較高水平。與上一季相比，所有分項指數、市場指數及空運商品指數均有所下跌。同時，網上貨品種類及網上緊急訂單錄得升幅，但網上零售銷售量則有所下跌。

自香港疫情完結後，有26%的受訪空運用家表示今年第二季的盈利狀況轉好，較上季上升五個百分點；第一波疫情對空運業的打擊最大，68%的空運用家表示業務表現有所下降，而第五波疫情出現前的三個季度則為三年來盈利表現最好的時期。

另外，僅有15%的本地空運用家預期十一黃金週長假期前夕會有額外的銷售量。而隨著「零排放」成為大趨勢，逾6成本地空運用家表示願意為減少碳排放出一分力，當中接近9成的受訪用家表示，願意額外付出高達10%的物流成本為實現目標作出貢獻。

DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離50愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。

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