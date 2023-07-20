富力（02777） 聯合創辦人張力涉行賄美國三藩市前工務局長奴魯（Mohammed Nuru）一案，據媒體報道，張力已與聯邦檢察官達成協議，承認在2018年奴魯訪問中國的行程中，為其提供餐飲、禮品、酒店住宿及其他好處，換取富力美國公司於舊金山地產項目的推進，據協議，聯邦檢察官將撤銷起訴，張力將不會面臨刑事檢控。
報道指，三藩市法院文件顯示，若張力完成包括歸還所有不當利潤等延遲起訴條件，針對他的案件將於3年後撤銷，不過一旦他被定罪，最高刑罰是監禁20年。
至於張力的代表律師Hartley M.K. West.指，對張力能返回中國感到高興，根據與美國政府達成的協議，控罰將被取消。
而美國第一助理檢察官Patrick Robbins則在聲明中表示，對張力的刑事指控和協議發出了一個明確的信息，是「不會容忍公職人員的貪腐」，包括來自美國境外的行為。
張力去年爆出涉行賄美國三藩市前工務局長奴魯（Mohammed Nuru）一案，並在11月30日被倫敦警方逮捕，面臨引渡程序。其後再傳出法官John Zani在威斯敏斯特裁判法院批准張力以1,500萬英鎊（約合1.28億元人民幣）取保候審，並傳出保釋金將由富力支付。
其後富力發通告否認，指知悉有媒體報道倫敦法院就於美國一宗有關 Z&L Properties Inc. 的待決案件向張力授出保釋，但澄清公司並無就保釋提供任何保證金、Z&L Properties Inc. 由張力及其關聯方擁有，公司並無權益及該案件將不會對公司的業務及營運有任何重大不利影響。
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