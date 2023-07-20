經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月底止三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至5月底止三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為0.1%及0.2%。

各類綜合消費物價指數組成項目中，今年6月價格錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.7%）、電力、燃氣及水（上升13.3%）、衣履（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.5%）、雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升0.6%）和基本食品（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在6月錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.7%）。

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹維持在溫和水平，能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，短期內通脹應會持續溫和，外圍價格壓力或會進一步減退。本地營商成本則可能會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期大致維持溫和。

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