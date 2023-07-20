香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall 推出最新「全民直送英國爆買週」推廣計劃，集合多種購物優惠，讓身處英國的客戶亦可選購本地及其他亞洲地區的產品，輕鬆透過HKTVmall。
優惠包括免海外運費、爆買9折和爆買品牌優惠；由即日起至7月31日，購物滿1200元，並選用指定第三方海外物流公司ShipEazy，即可豁免首2公斤的海外運費，同時享有各級會員專屬海外運費優惠，如Gold VIP會員首15 公斤海外運費每500克只需24元，VIP會員首15公斤海外運費每500克只需36元。
另外，HKTVmall亦搜羅超過一萬款最受英國客戶歡迎的精選產品，客戶只需輸入優惠碼 「VK5OFF10」即可享9折優惠；多個本地知名品牌亦提供「直送英國」專享優惠，包括精選海味福袋低至66折、精選香港經典零食88 折等。
HKTVmall早前亦推出WhatsApp群組直送英國爆買團，讓客戶享獨家會員優惠及緊貼「直送英國」的最新優惠詳情。
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