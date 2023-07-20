優惠包括免海外運費、爆買9折和爆買品牌優惠；由即日起至7月31日，購物滿1200元，並選用指定第三方海外物流公司ShipEazy，即可豁免首2公斤的海外運費，同時享有各級會員專屬海外運費優惠，如Gold VIP會員首15 公斤海外運費每500克只需24元，VIP會員首15公斤海外運費每500克只需36元。

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HKTVmall早前亦推出WhatsApp群組直送英國爆買團，讓客戶享獨家會員優惠及緊貼「直送英國」的最新優惠詳情。

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