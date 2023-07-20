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香港寬頻企業方案推一站式網絡方案 為中至大型企業而設

香港寬頻企業方案（HKBNES）推出一站式網絡方案「AegisConnect」，專為中型至大型企業而設，確保企業IT營運安全順暢。香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總裁何達表示，中型至大型企業對網絡安全、網絡順暢等需求增加，包括銀行、運輸機構等行業，因此推出一站式網絡方案，助企業提升內部資源管理效率，擁有穩定且安全的網絡，同時客戶可易於管理。

何達表示，除了香港企業可使用該方案外，亦會推出到內地和大灣區，並指兩地客戶群對網絡安全與營運需求相若，包括跨國企業、汽車製造業等。被問到該方案與其他同行營運商所提供解決方案的分別，他表示，暫時未見其他同行有清晰的一站式解決方案。

香港寬頻持股管理人兼企業方案策略總裁許先耀指，該方案主動回應不同負載及干擾情況，並協助企業預測及防止網絡問題發生。至於收費門檻，他表示，整個方案服務價錢相比企業在外個別購買服務，價錢相差至少5成。許補充，若客戶另需要託管服務，價錢將按客戶個別需要而定。

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