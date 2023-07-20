moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

彭博：恒大中心易名為萬通保險中心後 仍難覓新買家

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲及虞鋒所創的雲鋒金融（0376）旗下萬通保險（YF Life），事隔近8年重奪中國恒大（3333）旗下灣仔中國恒大中心的大廈冠名權，將大廈易名為「萬通保險中心」。《彭博》報道，雖然大廈已易名並與恒大撇清關係，但仍然沒有買家願意接盤。

報道指，恒大深陷財困，已影響到大廈運營。接管方的代理第一太平戴維斯（香港）的副高級董事Godfrey Cheng表示，因為恒大沒付錢予承包商，大樓的11部電梯有3部沒有運作。Cheng又稱，此後大樓開始進行維護工作。

接管方Alvarez＆Marsal香港的重組業務董事總經理Tiffany Wong表示，包括原中國恒大中心在內，被接管的不良資產收到不少查詢，但由於對物業公允價值的預期差距很大，達成的交易很少。

第一太平戴維斯就「萬通保險中心」在北京和上海做路演並尋找買家。Cheng表示，香港與內地通關後，不少人來香港查詢該物業，但沒有達成協議。恒大、該物業代理、接管人和債權人中信銀行國際沒有提供萬通保險中心的估值。《彭博》引述業內人士估算，該物業估算介乎52億至70億港元。

 

其他報道

銀債2023｜富昌證券料銀債反應熱烈 建議抽15至20手

財庫局陳浩濂訪京洽加強金融合作 探討綠色金融碳市場發展

財經花生︱譚杏藍買千呎豪宅俾自己做禮物 興奮大曬收樓相片

HKTVmall推「全民直送英國爆買週」 買滿1200免首2公斤海外運費

香港寬頻企業方案推一站式網絡方案 為中至大型企業而設

港6月整體消費物價指數升幅收窄至1.9% 符預期

全日沽空金額跌57% 比率降至14% 盈富沽空減87% 比率降至9%見5個月低

去年涉美國行賄案 富力創辦人張力據報已回中國

第3季DHL香港空運貿易領先指數回落 僅15%用家料十一前夕有額外銷售量

恒指跌24點 北水流走138億兩年半最多 雙櫃台股成交增75% 盈富成交197億

華置深水埗酒店獲批作青年宿舍「仲學舍」 提供84個宿位

花旗引入「二維碼認證功能」進行身份驗證 增強網上理財保安

微信支付開放綁定國際銀行卡 200元人幣或以下交易免手續費