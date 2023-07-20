阿里巴巴（9988）創辦人馬雲及虞鋒所創的雲鋒金融（0376）旗下萬通保險（YF Life），事隔近8年重奪中國恒大（3333）旗下灣仔中國恒大中心的大廈冠名權，將大廈易名為「萬通保險中心」。《彭博》報道，雖然大廈已易名並與恒大撇清關係，但仍然沒有買家願意接盤。
報道指，恒大深陷財困，已影響到大廈運營。接管方的代理第一太平戴維斯（香港）的副高級董事Godfrey Cheng表示，因為恒大沒付錢予承包商，大樓的11部電梯有3部沒有運作。Cheng又稱，此後大樓開始進行維護工作。
接管方Alvarez＆Marsal香港的重組業務董事總經理Tiffany Wong表示，包括原中國恒大中心在內，被接管的不良資產收到不少查詢，但由於對物業公允價值的預期差距很大，達成的交易很少。
第一太平戴維斯就「萬通保險中心」在北京和上海做路演並尋找買家。Cheng表示，香港與內地通關後，不少人來香港查詢該物業，但沒有達成協議。恒大、該物業代理、接管人和債權人中信銀行國際沒有提供萬通保險中心的估值。《彭博》引述業內人士估算，該物業估算介乎52億至70億港元。
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