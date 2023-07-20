今次合作協議由生效日期起至2025年6月30日止，而於成功銷售每個停車位，潤尚將獲得相當於銷售相關停車位之合同金額的 15%佣金。

世茂服務指，集團提供車位經紀服務，並就成功銷售停車位賺取佣金乃其日常及一般業務的一部分。該合作協議的訂立乃本集團之日常及一般業務。此性質的經紀服務

在中國的常見市場慣例為物業管理服務公司向房地產開發商支付免息保證金，以確保取得作為銷售停車位代理的權利。該合作協議的條款亦符合該市場的模式。

此外，集團與控股股東世茂集團（0813）之間的持續關連交易，以提供車位經紀服務，當中涉及「2020 年車位經紀服務協議」、「2022 年車位經紀服務總協議」、「於 2022 年提供車位經紀服務」。其中在2022年1月起至12月31日期間世茂服務向世茂集團支付額外的車位保證金合共約為 5180萬元，以取得根據 2020 年車位經紀服務協議項下本集團於 2022 年有關出售額外停車位的權利。

而為使世茂服務能審視及評估個別交易是否將按一般商業條款進行且不遜於獨立第三方提供予集團的條款，集團已採取以下措施，包括業務部及財務部將密切監察於相關車位經紀服務協議項下進行的交易，以確保有關交易按其條款進行；特定合約的執行須經業務部、財務部的總經理及本集團管理層妥為批准，以確保有關合約符合相關車位經紀服務協議的定價政策及主要條款等六項。

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