據公告，今次貸款碧桂園將悉數用於為公司根據日期為2019年7月23日的融資協議獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進行再融資；以及其後用於償付公司就償還2019年融資以其自有資源撥付的部分或全部款項。

在本月14日碧桂園亦獲得創興銀行的3500萬美元等值定期貸款融資，為期36個月﹔在3月份則獲大豐銀行批出9.5億港元的定期貸款融資，為期36個月﹔在1月份亦獲民生銀行香港批出5000萬美元等值的人民幣定期貸款融資，為期36個月。

去年12月26日獲多家金融機構批出2.8億美元的港元及美元計值的雙幣定期貸款融資，為期36個月。

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