籃籌內房碧桂園（2007）獲大額融資，集團公布於今日（7月20日）與多家財務機構及融資代理中銀香港訂立融資協議，向碧桂園提供35.83億港元及近3.89億美元的雙幣定期貸款融資，自融資協議日期起計為期24個月。今次雙幣定期貸款融資，附帶金額為11,200,000美元的貸款人增額權。
據公告，今次貸款碧桂園將悉數用於為公司根據日期為2019年7月23日的融資協議獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進行再融資；以及其後用於償付公司就償還2019年融資以其自有資源撥付的部分或全部款項。
在本月14日碧桂園亦獲得創興銀行的3500萬美元等值定期貸款融資，為期36個月﹔在3月份則獲大豐銀行批出9.5億港元的定期貸款融資，為期36個月﹔在1月份亦獲民生銀行香港批出5000萬美元等值的人民幣定期貸款融資，為期36個月。
去年12月26日獲多家金融機構批出2.8億美元的港元及美元計值的雙幣定期貸款融資，為期36個月。
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