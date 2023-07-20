moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

碧桂園獲36億港元及3.89億美元雙幣定期貸款融資

籃籌內房碧桂園（2007）獲大額融資，集團公布於今日（7月20日）與多家財務機構及融資代理中銀香港訂立融資協議，向碧桂園提供35.83億港元及近3.89億美元的雙幣定期貸款融資，自融資協議日期起計為期24個月。今次雙幣定期貸款融資，附帶金額為11,200,000美元的貸款人增額權。

據公告，今次貸款碧桂園將悉數用於為公司根據日期為2019年7月23日的融資協議獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進行再融資；以及其後用於償付公司就償還2019年融資以其自有資源撥付的部分或全部款項。

在本月14日碧桂園亦獲得創興銀行的3500萬美元等值定期貸款融資，為期36個月﹔在3月份則獲大豐銀行批出9.5億港元的定期貸款融資，為期36個月﹔在1月份亦獲民生銀行香港批出5000萬美元等值的人民幣定期貸款融資，為期36個月。

去年12月26日獲多家金融機構批出2.8億美元的港元及美元計值的雙幣定期貸款融資，為期36個月。

其他報道

百度創辦人李彥宏辭任攜程董事 即日生效

金沙推進倫敦人二期擬投10億美元 料今年佔投資5000萬美元

世茂服務與第三方訂立車位銷售獨家代理 繳保證金涉11.65億元

瑞安房地產：識別債券持有人身份屬常規投資者關係戰略

彭博：恒大中心易名為萬通保險中心後 仍難覓新買家

中移動上月淨增1484.8萬5G客戶 中聯通淨增281.9萬戶

銀債2023｜富昌證券料銀債反應熱烈 建議抽15至20手

財庫局陳浩濂訪京洽加強金融合作 探討綠色金融碳市場發展

財經花生︱譚杏藍買千呎豪宅俾自己做禮物 興奮大曬收樓相片

HKTVmall推「全民直送英國爆買週」 買滿1200免首2公斤海外運費

香港寬頻企業方案推一站式網絡方案 為中至大型企業而設

港6月整體消費物價指數升幅收窄至1.9% 符預期

全日沽空金額跌57% 比率降至14% 盈富沽空減87% 比率降至9%見5個月低

去年涉美國行賄案 富力創辦人張力據報已回中國

第3季DHL香港空運貿易領先指數回落 僅15%用家料十一前夕有額外銷售量

恒指跌24點 北水流走138億兩年半最多 雙櫃台股成交增75% 盈富成交197億

華置深水埗酒店獲批作青年宿舍「仲學舍」 提供84個宿位

花旗引入「二維碼認證功能」進行身份驗證 增強網上理財保安

微信支付開放綁定國際銀行卡 200元人幣或以下交易免手續費

滬指跌近1% 深證成指連跌5個交易日