美國上周首申失業救濟人數意外降至兩個月最低，前聯儲局主席伯南克及多數經濟學家預測下周可能是聯儲局本輪緊縮周期的最後一次加息。令人失望的財報拖累美國大型科技股重挫，Tesla大跌10.32%，創下3個月來最大跌幅、Netflix Inc.曾跌9.5% 創下去年12月來最大跌幅。
美債息上升，債息倒掛收窄，美股個別發展，道指連升9日，近6年最長升浪，同時亦創逾15個月新高，標指納指下跌，納指跌幅創5個月最大跌幅。
道瓊斯工業平均指數收漲163點，升幅0.47%，報35225點。標普500指數收跌30點，跌幅0.68%，報4534點。納斯達克綜合指數收跌294點，或2.06%，報14063點。
高盛升3.03%，報350.86美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻67點，而微軟跌2.31%，報346.87元，拖累道指54點。
科技股方面，蘋果收市報193.13元，跌1%，谷歌母公司Alphabet收市報119.2元，跌2.31%，亞馬遜收市報129.96元，跌3.98%，Facebook收市報302.52元，跌4.26%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報463點。德國DAX指數收漲0.6%，報16204點；法國CAC 40指數漲0.8%，報7384點；英國富時100指數收漲0.77%，報7646點。
納斯達克中國金龍指數收跌0.62%，報6860點。
美國2年期債息曾升最多2.38%，是7月14日後最大升幅。高見4.8793厘，是7月11日4.9001厘後最高。收報4.8387厘，是7月11日後收市新高，當日報4.8726厘。連升3日，累計升0.0963厘，對上一次連升3日是7月3日。
美國10年期債息曾升最多3.25%，是7月6日後最大升幅。高見3.8701厘，是7月12日3.9682厘後最高。收報3.8503厘，是7月12日後收市新高，當日報3.8573厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至97.57基點，是7月19日後最窄。收報99.262基點，是7月18日後最窄，當日報98.482基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至154.365基點，是7月12日後最窄。收報156.337基點，是7月12日後收市最窄。
道指曾升最多0.89%，是7月18日後最大升幅。高見35372.77點，是2022年4月21日35492.22點後最高。今日收市報35225.18點，是2022年3月30日後收市新高，當日報35228.81點。連升9日，累計升1490.3點，對上一次連升9日是2017年9月20日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是6月12日。
標指曾跌最多0.84%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.39%。低見4527.56點，是7月18日4514.59點後最低。今日收市報4534.87點，是7月17日後收市新低，當日報4522.79點。
納指曾跌最多2.28%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.51%。低見14030.63點，是7月13日14012.24點後最低。收市報14063.31點，是7月12日後收市新低，當日報13918.96點。
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