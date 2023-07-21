美債息上升，債息倒掛收窄，美股個別發展，道指連升9日，近6年最長升浪，同時亦創逾15個月新高，標指納指下跌，納指跌幅創5個月最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收漲163點，升幅0.47%，報35225點。標普500指數收跌30點，跌幅0.68%，報4534點。納斯達克綜合指數收跌294點，或2.06%，報14063點。

高盛升3.03%，報350.86美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻67點，而微軟跌2.31%，報346.87元，拖累道指54點。

科技股方面，蘋果收市報193.13元，跌1%，谷歌母公司Alphabet收市報119.2元，跌2.31%，亞馬遜收市報129.96元，跌3.98%，Facebook收市報302.52元，跌4.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報463點。德國DAX指數收漲0.6%，報16204點；法國CAC 40指數漲0.8%，報7384點；英國富時100指數收漲0.77%，報7646點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.62%，報6860點。

美國2年期債息曾升最多2.38%，是7月14日後最大升幅。高見4.8793厘，是7月11日4.9001厘後最高。收報4.8387厘，是7月11日後收市新高，當日報4.8726厘。連升3日，累計升0.0963厘，對上一次連升3日是7月3日。

美國10年期債息曾升最多3.25%，是7月6日後最大升幅。高見3.8701厘，是7月12日3.9682厘後最高。收報3.8503厘，是7月12日後收市新高，當日報3.8573厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至97.57基點，是7月19日後最窄。收報99.262基點，是7月18日後最窄，當日報98.482基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至154.365基點，是7月12日後最窄。收報156.337基點，是7月12日後收市最窄。

道指曾升最多0.89%，是7月18日後最大升幅。高見35372.77點，是2022年4月21日35492.22點後最高。今日收市報35225.18點，是2022年3月30日後收市新高，當日報35228.81點。連升9日，累計升1490.3點，對上一次連升9日是2017年9月20日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是6月12日。

標指曾跌最多0.84%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.39%。低見4527.56點，是7月18日4514.59點後最低。今日收市報4534.87點，是7月17日後收市新低，當日報4522.79點。

納指曾跌最多2.28%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.51%。低見14030.63點，是7月13日14012.24點後最低。收市報14063.31點，是7月12日後收市新低，當日報13918.96點。

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