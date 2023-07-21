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港股ADR升26點 夜期高水7點 美期亞股普遍向下

美股向個別發展，港股ADR升26點或0.14%，報18955點，即月恒指夜期跌19點，報18935點，夜期高水7點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.26%，折合報331.93元；阿里巴巴（9988）升0.29%，折合報89.76元；美團（3690）跌0.34%，折合報126.27元；匯控（0005）升1.41%，折合報64.7元；建行（0939）跌0.56%，折合報4.29元。

道期現升0.016%；標期現跌0.06%；納期現跌0.18%。日本東證指數現跌0.52%；韓國KOSPI指數現跌0.94%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.36%。

VIX指數隔晚升1.67%或0.23點，報13.99點。

紐油現升0.14%或0.1美元，報75.76美元；布油現升0.08%或0.06美元，報79.71美元；金價現升0.13%或2.66美元，報1972.19美元；LME 銅期貨隔晚升0.67%或56.5美元，報8485.5美元。美國10年期債息現跌0.3%或0.0118厘，報3.8385厘。

今日焦點股份可留意：

思摩爾（6969）控股股東2.7億股質押股份已解除。

華富建業（0952）發盈喜，上半年扭虧轉賺逾億元。

中電信（0728）6月5G客淨增424萬。

碧桂園（2007）獲36億港元及3.89億美元雙幣定期貸款融資。

百度創辦人李彥宏辭任攜程（9961）董事，即日生效。

金沙（1928）推進倫敦人二期擬投10億美元，料今年佔投資5000萬美元。

世茂服務（0873）與第三方訂立車位銷售獨家代理，繳保證金涉11.65億元。

瑞安房地產（0272）：識別債券持有人身份屬常規投資者關係戰略。

中移動（0941）上月淨增1484.8萬5G客戶，中聯通淨增281.9萬戶。

香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall推「全民直送英國爆買週」，買滿1200免首2公斤海外運費。

去年涉美國行賄案，富力（2777）創辦人張力據報已回中國。

 

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