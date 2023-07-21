恒指今早低開9點或0.05%，報18918點，大市成交金額36億元；國指今早低開2點或0.04%，報6362點。恒生科技指數開市報4068點，升0.11%。非必需消費品、必需消費品、公用事業、地產股推低大市。上升股份比例為6.38%，下跌為4.88%，無升跌為88.73%。