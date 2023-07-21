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恒指低開9點 科指升0.11% 跌穿10天線

恒指今早低開9點或0.05%，報18918點，大市成交金額36億元；國指今早低開2點或0.04%，報6362點。恒生科技指數開市報4068點，升0.11%。非必需消費品、必需消費品、公用事業、地產股推低大市。上升股份比例為6.38%，下跌為4.88%，無升跌為88.73%。

美團（3690）、友邦（1299）、港交所（0388）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，26隻下跌，25隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.79%，報12.54元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌5.5%，報85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，9隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報23元，升3.14%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報1.64元，跌2.96%。

恒指下試10天線(18894.54點)，受制於20天線(18958.31點)。科指跌穿10天線(4077.26點)。

思摩爾（6969）控股股東2.7億股質押股份已解除。開市報8.18元，升0.25%。

華富建業（0952）發盈喜，上半年扭虧轉賺逾億元。無成交，報0.178元。

中電信（0728）6月5G客淨增424萬。開市報4.08元，升1.24%。

碧桂園（2007）獲36億港元及3.89億美元雙幣定期貸款融資。開市報1.47元，升0.68%。

百度創辦人李彥宏辭任攜程（9961）董事，即日生效。開市報287.6元，跌0.21%。

金沙（1928）推進倫敦人二期擬投10億美元，料今年佔投資5000萬美元。開市報27.35元，跌1.08%。

世茂服務（0873）與第三方訂立車位銷售獨家代理，繳保證金涉11.65億元。無成交，報1.48元。

瑞安房地產（0272）：識別債券持有人身份屬常規投資者關係戰略。開市報0.81元，無升跌。

中移動（0941）上月淨增1484.8萬5G客戶，中聯通淨增281.9萬戶。開市報64.35元，升0.08%。

香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall推「全民直送英國爆買週」，買滿1200免首2公斤海外運費。無成交，報4.52元。

去年涉美國行賄案，富力（2777）創辦人張力據報已回中國。無成交，報1.11元。

破頂股表現

破頂股包括，新傳企劃（1284）創上市新高，見1.08元，開市報1.08元，升0.93%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.11%；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.11%；傳承教育集團（8195）創52周高，見1.82元，開市報1.82元，升2.82%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見64元，開市報64元，升0.31%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括商湯-W（80020）低見1.5元，開市報1.5元，跌3.23%。

異動股

上升異動股，包括，金侖控股有限公司（1783）開市報0.35元，升14.75%；OKURA HOLDINGS（1655）開市報0.58元，升13.73%；捷利交易寶（8017）開市報0.81元，升10.96%；飛魚科技（1022）開市報0.35元，升7.69%；華南職業教育（6913）開市報1.06元，升6%；藍港互動（8267）開市報0.26元，升4.84%；彩客新能源（1986）開市報1.33元，升4.72%；海吉亞醫療（6078）開市報46.8元，升4.58%；偉志控股（1305）開市報1.35元，升3.85%；新城悅（1755）開市報4.3元，升3.61%。

下跌異動股，包括，亨鑫科技（1085）開市報2.01元，跌14.83%；亞洲雜貨（8413）見52周低0.114元，開市報0.114元，跌6.56%；VTECH HOLDINGS（0303）開市報47.7元，跌6.47%；新奧（2688）開市報85元，跌5.5%；寶積資本（8168）開市報0.26元，跌5.45%；中升（0881）開市報26.45元，跌4.86%；洲際船務（2409）開市報2.86元，跌4.67%。

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