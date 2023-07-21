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金管局余偉文：中國資產或許是分散風險的理想資產

金管局總裁余偉文接受新京報貝殼財經訪問時表示，在非常不明朗的全球經濟環境下，大部分機構都在分散資產的風險，而中國資產或許是很好的可以分散風險的資產。

余偉文又指，貨幣的國際化是個非常漫長的過程，但人民幣作為國際儲備和支付貨幣的比例會慢慢增加。實體經濟在境外使用人民幣是人民幣國際化最重要的一部分，實體經濟在使用人民幣進行跨境結算和支付時，由於存在使用習慣的問題，仍需要一個適應的過程。

他透露，目前在香港跨境人民幣的基礎設施建設已經基本完成，金管局和人行在搭建好使用跨境人民幣的基礎設施後，企業首先考慮的是使用跨境人民幣的便利性和流動性。因此金管局將在跨境人民幣產品豐富性方面有所準備，目前跨境人民幣貸款和債券規模正在快速發展。

余偉文坦言，目前在香港的人民幣股票市場的發展仍有難度。如果跨境通中股票部分的南向通可以提速，人民幣櫃檯的流動性或將有大幅提升。在香港人民幣股票櫃檯推出後，初期的發展可能會比較慢，但隨後將逐漸提速。未來內地與香港的金融合作仍有巨大的空間。

 

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