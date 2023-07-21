文章日期：2023年7月21日 11:01
韓國海關數據顯示，7月前20天的日均出口按年下降15.2%，創3月以來最大降幅，令全球貿易放緩態勢有望迎來拐點的希望受挫。總出口降幅相當，晶片出口下滑超過三分之一，對華出口下降21.2%。
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