港元現報7.8143元貶值6點子，曾貶值最多29點子，報7.8166元，亦曾升值最多6點子，報7.8131元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.87點子至4.91179%；1星期HIBOR跌2.95點子至5.19185%；2星期HIBOR跌2.88點子至5.19256%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.63點子至5.19798%；6個月期HIBOR跌0.89點子至5.2375%；12個月期HIBOR升0.63點子至5.29446%。

美元指數現報100.783貶值0.097點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.37805%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2804%，連續2日收窄，利差是2023年7月07日後最窄，當日差距為-0.2321%。

對上一次連續2日收窄，是2023年7月06日，當日利差報-0.2352%。

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