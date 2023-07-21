文章日期：2023年7月21日 11:31
上海集團旗下上汽大通汽車與英之傑集團今舉辦活動，上汽大通海外事業部總經理嚴碧亞表示，Maxus Mifa 9電動七人車在今年4月由香港總代理英之傑在港推出至今，其銷售有逾500輛。
英之傑大中華區董事總經理劉啟成表示，據Maxus Mifa 9 買家的調查發現，有超過5成買家作商務用途。他又指，將與上汽大通共同拓展香港和澳門地區的新能源汽車市場。
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