內地續推刺激消費措施，A股港股上升，盈富（2800）再成為半日成交最多股份，不過恒生中國企業（2828）則跌至第5位，第二位由商湯（0020）取代。人民幣中間價較市場預期繼續大幅偏強，人民幣輕微偏強。
恒指今早低開9點，高位升241點，低位跌41點，高低波幅283點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為24.5%，下跌為22.53%，無升跌為52.96%。
恒指半日升136點或0.72%，報19064點，大市成交金額448億元；國指升49點或0.77%，報6413點。恒生科技指數收報4107點，升1.09%。
藍籌股成交金額143.17億元，佔大市成交31.95%；科指成份股成交金額109.29億元，佔大市成交24.39%；國指成份股成交金額144.63億元，佔大市成交32.28%。
24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.59億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額減少23.35%，至89.8億元，佔大市成交20.02%。牛熊證成交金額35.58億元，減少36.04%；窩輪成交金額54.21億元，減少11.88%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、創科實業（0669）、招商銀行（3968）拖累大市。
藍籌50隻升，25隻下跌，5隻無升跌。阿里健康（0241）升3.23%，收報5.11元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌2.74%，收報1.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報59.75元，升4.82%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報27.05元，跌2.35%。
恒指10天線(18909.15點)失而復得，升穿20天線(18965.61點)，受制於50天線(19194.88點)。科指升穿10天線(4081.24點)。
北水南下合計淨流入2.97億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入47.74億元人民幣，較上日增加1277.15%，連續第2日流入，累計流入51.21億元。
思摩爾（6969）控股股東2.7億股質押股份已解除。收報8.45元，升3.55%。
華富建業（0952）發盈喜，上半年扭虧轉賺逾億元。收報0.178元，無升跌。
中電信（0728）6月5G客淨增424萬。收報4.12元，升2.23%。
碧桂園（2007）獲36億港元及3.89億美元雙幣定期貸款融資。收報1.42元，跌2.74%。
百度創辦人李彥宏辭任攜程（9961）董事，即日生效。收報288.2元，無升跌。
金沙（1928）推進倫敦人二期擬投10億美元，料今年佔投資5000萬美元。收報27.6元，跌0.18%。
世茂服務（0873）與第三方訂立車位銷售獨家代理，繳保證金涉11.65億元。收報1.51元，升2.03%。
瑞安房地產（0272）：識別債券持有人身份屬常規投資者關係戰略。收報0.82元，升1.23%。
中移動（0941）上月淨增1484.8萬5G客戶，中聯通淨增281.9萬戶。收報65元，升1.09%。
香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall推「全民直送英國爆買週」，買滿1200免首2公斤海外運費。收報4.55元，升0.66%。
去年涉美國行賄案，富力（2777）創辦人張力據報已回中國。收報1.12元，升0.9%。
破頂股包括，MBV INTL（1957）創上市新高，見0.99元，收報0.95元，升5.56%；正味集團（2147）創上市新高，見1.89元，收報1.82元，升4%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見6.9元，收報6.55元，升1.08%；法拉帝（9638）創上市新高，見27.85元，收報27.4元，升1.86%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1037.3元，收報1037.3元，升0.04%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見8.57元，收報7.44元，跌4%；新傳企劃（1284）創上市新高，見1.17元，收報1.08元，升0.93%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.42元，跌0.23%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.26元，收報12.04元，跌0.5%；通天酒業（0389）創52周高，見0.118元，收報0.114元，升0.88%；位元堂（0897）創52周高，見0.455元，收報0.45元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；靄華押業信貸（1319）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升3.77%；達力普控股（1921）創52周高，見3.37元，收報3.36元，升3.38%；美高域（1985）創52周高，見1.12元，收報1.1元，升0.92%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見64.4元，收報64.3元，升0.78%。
19隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.29元，收報1.3元，跌1.52%；景瑞（1862）低見0.044元，收報0.045元，跌8.16%；澳洲成峰高教（1752）低見0.047元，收報0.047元，跌2.08%；亞洲果業（0073）低見0.058元，收報0.063元，升5%；中基長壽科學（0767）低見0.024元，收報0.026元，跌13.33%；亞洲資源（0899）低見0.091元，收報0.091元，跌6.19%；基石控股（1592）低見0.037元，收報0.039元，跌4.88%；景瑞控股（1862）低見0.044元，收報0.045元，跌8.16%；榮陽實業（2078）低見0.095元，收報0.102元，無升跌；快狗打車（2246）低見1.1元，收報1.12元，跌0.88%。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，龍源電力（0916）低見7.61元，收報7.67元，跌0.52%；正商實業（0185）低見0.49元，收報0.52元，跌1.89%；NANYANG HOLD（0212）低見23.3元，收報23.3元，跌0.85%；中國軟件國際（0354）低見4.51元，收報4.52元，跌3%；世紀城市國際（0355）低見0.242元，收報0.248元，跌0.4%；南京熊貓電子股份（0553）低見2.88元，收報2.88元，跌0.69%；高陽科技（0818）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%；中國天然氣（0931）低見0.242元，收報0.242元，跌3.2%；富匯國際集團控股（1034）低見0.178元，收報0.186元，跌6.53%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，毅德國際（1396）收報0.59元，升31.11%；新福港（1447）收報0.67元，升19.64%；標準發展集團（1867）收報0.2元，升17.65%；飛魚科技（1022）收報0.38元，升16.92%；高鵬礦業（2212）創52周高，見0.33元，收報0.28元，升15.7%；先瑞達醫療－Ｂ（6669）收報13.2元，升15.38%；朝威控股（8059）收報0.017元，升13.33%；實力建業（0519）收報0.087元，升12.99%；華津國際控股（2738）收報1.26元，升12.5%；廣駿集團控股（8516）收報0.191元，升12.35%。
下跌異動股，包括，瑞風新能源（0527）收報0.28元，跌22.22%；寶積資本（8168）收報0.215元，跌21.82%；興業新材料（8073）創上市新低，見0.13元，收報0.13元，跌16.67%；官醞控股（8513）收報0.076元，跌15.56%；中譽集團（0985）收報0.56元，跌15.15%；順豪物業（0219）收報1元，跌14.53%；駿溢環球金融（8350）收報0.171元，跌14.5%；3D MEDICINES（1244）收報51.9元，跌13.86%；萬里印刷（8385）收報0.057元，跌13.64%；順龍控股（0361）收報0.052元，跌13.33%。
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