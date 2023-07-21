盒馬村是根據盒馬的訂單，穩定供應農產品，推動農產品標準化、精細化、品牌化改造，發展數字農業的農莊。首個盒馬村於2019年7月落地四川省甘孜州丹巴縣，現時覆蓋全國25個省份。

盒馬首席執行官兼創始人侯毅表示，自首個盒馬村落成以來，通過農業產銷的新模式，將分散的生產單元連接到新零售的銷售單元；盒馬村亦遵循「土特產」方式，推動一二三產業融合。基於一方水土，突出地域特點，建成產業集群，未來將繼續實踐新零售企業在鄉村振興的計劃。

此外，盒馬亦宣佈與西藏日喀則、湖北荊州等地的6個農業基地及公司達成合作，簽約成為新的盒馬村，令消費者可以在盒馬挑選到更多優質的地域特色商品，希望在未來十年能夠建立1000個盒馬村。

盒馬聯合創始人兼首席商品官趙家鈺就指出，截至今年5月全國共建185個盒馬村，其中有機盒馬村逾40個；有高達約700種經盒馬銷往全國城市消費者的產品是來自盒馬村。

今次盒馬村大會公布首批十佳盒馬村名單，包括供應優質冷水海鮮生蠔的莊河市海上盒馬村、盛產蝴蝶蘭的鄂爾多斯市沙漠盒馬村、盛產木耳的汪清縣汪清縣以及孟連縣牛油果盒馬村等。

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