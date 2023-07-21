有約七成受訪者指出，如果支付牽涉隱藏費用，他們將不會再次選擇相關支付供應商，因隱藏費用比支付未能成功到賬更引起他們的不滿。調查結果亦顯示，大多數受訪者首選銀行進行跨境支付；有七成五受訪者亦表示，如果銀行、金融科技或其他供應商能提供合適的服務，他們將會考慮改變供應商，突顯出相關市場的激烈競爭情況；同時用戶亦重視速度，有79%消費者及76%中小型企業希望跨境支付能夠於一小時內完成；另外有24%消費者及15%中小型企業期望匯款能即時完成。

Swift的調查結果亦指出，不同國家的用戶在進行小額跨境支付時所關注的重點亦有所差異；沙特阿拉伯及澳洲的消費者在進行跨境支付時更關注匯率的影響，而德國的中小型企業則尤其重視能否將支付流程結合至現有會計軟件或其他工具當中。

Swift首席策略總監Thierry Chilosi表示，調查反映了金融機構的發展，需要將簡易及具透明度的前端數碼體驗與安全、可靠、快速的後端流程相結合，為客戶提供具競爭力的解決方案。而Swift亦會促進快速及可預知的小額跨境支付，繼續於相關領域發展，持續創新，確保不同規模的支付模式均能於世界各地無縫進行。

Swift於2021年推出Swift Go，讓金融機構能夠為消費者及小型企業提供快速、可預知而且具價格競爭力的跨境支付解決方案；Swift Go建基於Swift網絡中最高級別的安全程度；迄今，逾 630 間來自全球 130 個國家及地區的銀行已註冊使用 Swift Go。

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